06 октября 2024, 16:53

Первые паспорта вручили 17 подросткам в Люберцах

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в новой школе № 51 в жилом комплексе «Томилино парк».

Новую школу в комплексе «Томилино парк» открыли 2 сентября.

«По уже сложившейся традиции вручили паспорта 17 нашим юным жителям. Поздравляю юношей и девушек с этим знаменательным событием! Желаю успехов в учебе, скорее определиться с выбором будущей профессии и всецело реализоваться в жизни», - отметил Владимир Волков.

Напомним, чтобы получить паспорт в торжественной обстановке из рук представителей администрации, исполнительной власти, Героев России, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, необходимо подать заявку за месяц до даты получения паспорта и дождаться звонка-приглашения.

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Владимир Волков вручил 17 подросткам в Люберцах первые паспорта. Торжественная церемония прошла

Люберцы Паспорта
06 октября 2024, 16:53
Глава Люберец Волков проведет выездной прием жителей в поселке Красково
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Выездной прием администрации Люберец пройдет в поселке Красково 10 октября. На встрече будет и глава округа Владимир Волков.

Выездной прием пройдет в Красковском культурном центре по адресу: улица Лорха, дом № 2.

«Уважаемые люберчане, 10 октября проведем встречу с жителями в формате выездной администрации с участием старост и уличкомов. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам. Приглашаю всех желающих», - отметил Волков.

Начало встречи - в 18:00.

Отметим, выездные приемы проходят в Люберцах регулярно. Дату и время проведения мероприятий можно узнать на страницах главы округа в социальных сетях или на сайте администрации. Приемы проводят и заместители главы. Они также анонсируют встречи на своих ресурсах.

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Люберцы
06 октября 2024, 15:55
Сотрудники МФЦ в Дмитрове напомнили жителям о предоставляемых услугах
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Администрация Дмитровского городского округа объявила о проведении в серии встреч, направленных на поддержку предпринимателей и физических лиц. Они будут организованы при участии представителей МФЦ «Дмитровский».

Первая встреча, назначенная на 10 октября, будет посвящена оказанию услуг МФЦ «Дмитровский» в вопросах приватизации жилого помещения. 17 октября участники смогут обсудить прием налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ от физических лиц. На следующей встрече, запланированной на 24 октября, будет рассмотрен процесс подачи заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.

Завершится серия мероприятий 31 октября обсуждением услуг, связанных с постановкой и снятием с воинского учета отдельных категорий граждан, а также внесением изменений в документы воинского учета.

Эти встречи предоставят участникам возможность получить актуальную информацию и консультации по важным вопросам, связанным с предоставлением государственных услуг.

Встречи пройдут на улице Профессиональная, 1А. Начало каждой запланировано на 15:30.

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Дмитров МФЦ
06 октября 2024, 14:57
Концерт в честь Дня учителя прошел в Можайском культурно-досуговом центре
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В Можайском городском округе состоялась торжественная церемония, посвященная Дню учителя, который отмечает вклад педагогов в воспитание и образование будущих поколений. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

В мероприятии приняли участие начальник Управления образования и отраслевой социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова и заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова. Они выразили глубокое уважение и признательность за самоотверженный труд учителей, которые с любовью помогают учащимся постигать новые знания и расширять горизонты.

«С большим уважением и признанием поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения и творческого вдохновения в вашем благородном деле! Спасибо за все, что вы делаете для формирования новых поколений!», - отметил Денис Мордвинцев.

Праздничное мероприятие украсила яркая и насыщенная концертная программа, подготовленная коллективами Можайского культурно-досугового центра. Выступления артистов подарили гостям множество положительных эмоций и создали атмосферу торжества и радости.

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Праздники Учителя Можайск
06 октября 2024, 14:54
Владислав Мурашов поздравил жителей с Днем Московской области
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поздравил жителей с Днем Подмосковья. Он отметил вклад каждого сотрудника коммунальной сферы в процветание родного края.

По его словам, Московская область - один из самых зеленых, развитых и благоустроенных регионов России. В Подмосковье работают десятки тысяч механизаторов и дворников, более восьмисот управляющих компаний, за работой которых следят 350 инспекторов ведомства.

«Каждый день они выполняют свою работу, чтобы сделать жизнь в регионе комфортнее. Желаем всем жителям здоровья, успехов, счастья и семейного благополучия!» - сказал Мурашов.

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Праздники Работа

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