Первые паспорта вручили 17 подросткам в Люберцах

Новую школу в комплексе «Томилино парк» открыли 2 сентября.

«По уже сложившейся традиции вручили паспорта 17 нашим юным жителям. Поздравляю юношей и девушек с этим знаменательным событием! Желаю успехов в учебе, скорее определиться с выбором будущей профессии и всецело реализоваться в жизни», - отметил Владимир Волков.

Напомним, чтобы получить паспорт в торжественной обстановке из рук представителей администрации, исполнительной власти, Героев России, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, необходимо подать заявку за месяц до даты получения паспорта и дождаться звонка-приглашения.

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Владимир Волков вручил 17 подросткам в Люберцах первые паспорта. Торжественная церемония прошла