Первые паспорта в торжественной обстановке вручили 13 подросткам в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравил школьников с их четырнадцатым днем рождения и вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации. Торжественную церемонию организовали в зале администрации.

«Сегодня у вас важное и значимое событие. От лица губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и администрации округа хочу вас поздравить. России нужны люди, которые каждый день своим трудом будут делать нашу страну лучше. Будущее России в ваших руках. Растите настоящими патриотами. Ставьте самые амбициозные цели. У вас все получится. С праздником!» - сказал Сергей Юров.

Мероприятие прошло в рамках акции «Мы - граждане России!», которое реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». Его главная задача: сделать вручение паспорта значимым событием в жизни детей и воспитать в них чувство патриотизма.

Совместно с председателем Совета регионального отделения «Движение первых» в Московской области Юрием Макеевым глава вручил подросткам 13 документов.

«В Балашихе особое внимание уделяют воспитательным и молодежным проектам. Ориентиры стоят правильные. Это служит хорошей атмосферой среди школьников и балашихинских семей. В Балашихе хочется жить. И это здорово!» - сказал Юрий Макеев.

С начала текущего года в офисах МФЦ Балашихи всего гражданами получено 6913 паспортов. Жителям, достигшим 14-летнего возраста выдали 2428 паспортов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».