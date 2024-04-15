15 апреля 2024, 12:38

Первые медоносы зацвели в лесах Подмосковья

Фото: Мосин В.В.
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Медуница лекарственная зацвела в подмосковных лесах. Это растение с фиолетовыми цветками любят пчелы, которые уже начинают работать в Московской области.

«В регионе настала пора первоцветов. Мать-и-мачеха, медуница лекарственная уже встречаются натуралистам в лесах и парках региона. Растения являются важными кормовыми объектами краснокнижных насекомых-опылителей, поэтому срывать их не следует», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Медуницу используют в народной медицине. Содержание в растении сапонинов и танинов делают его хорошим отхаркивающим и смягчающим средством при инфекциях слизистых оболочек носа и горла.

Активно используют медуницу и садоводы, которые ценят растение за его декоративность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Природа Цветы
15 апреля 2024, 13:10
Студенты Коломенского ГСГУ прошли комплексную проверку здоровья
Министерство образования МО
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Проект от факультета физической культуры и спорта «Десант здоровья ГСГУ» реализовали в Коломне. В течение недели студенты социально-гуманитарного университета проходили медицинские осмотры и получали рекомендации по здоровому образу жизни.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что студенты по группам прошли диагностику в современной лаборатории физкультурно-педагогического мастерства и функциональной диагностики. Лаборатория недавно открылась в вузе и ее новейшее электронное оборудование активно используется.

Проверку здоровья прошли почти 100 студентов с разных факультетов. С помощью техники парни и девушки получили информацию о составе своего тела, прошли динамометрию и спирометрию, проверили сердечный ритм и емкость легких. Все результаты преподаватели занесли в индивидуальные карты студентов.

Участникам проекта показали упражнения, которые помогут укрепить организм. Важным событием недели стала научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни - твоя главная победа».

Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере в Волоколамске. Под руководством наставников ребята нарисовали свои шедевры, которые заберут на память.

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Вузы Коломна Студенты Образование
15 апреля 2024, 13:03
Спасатели убрали перекрывшее автомобильное движение дерево в Наро-Фоминске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» оперативно убрали с дороги упавшее дерево в Наро-Фоминске. Об опасной помехе на проезжей части спасателям сообщил местный житель около двух часов ночи.

Как рассказал заместитель начальника 278-й пожарно-спасательной части Юрий Яковлев, спасатели выехали на место происшествия незамедлительно, ведь лежащее на дороге дерево могло спровоцировать автомобильную аварию.

«Работники дежурной смены оградили место падения и использовали осветительный комплекс, так как этот участок автодороги находится без освещения. Специалисты с помощью бензопилы распилили дерево и очистили проезжую часть, после чего движение на трассе было полностью восстановлено», - заключил Яковлев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Дороги
15 апреля 2024, 13:03
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Одинцове
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил первые паспорта 20 школьникам. Торжественное мероприятие прошло в здании администрации муниципалитета.

Андрей Иванов вручил ребятам самый главный документ, удостоверяющий личность, и сказал напутственные слова.

«Ребята, я хочу вас с этим событием поздравить. Хочу пожелать, чтобы вы были достойными гражданами своей страны. Пусть в вашей жизни все сбудется: все мечты, все ваши задумки», - сказал глава округа.

Вместе с паспортом школьникам вручили подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что осенью в Подольске откроют гимназию и три детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Паспорта Школьники
15 апреля 2024, 13:02
Свыше 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 8 по 14 апреля парки Подмосковья посетили 2,2 миллиона человек. Это на 566 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в будни парки посещали от 239 до 365 тысяч человек в день. В субботу там отдохнули 389 тысяч гостей, а всего за выходные - 690 тысяч.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

На минувшей неделе 102 тысячи человек побывали в «Пехорке» в Балашихе, 66 тысяч - в центральном парке в Пушкино, 64 тысячи - в парке Толстого в Химках, 62 тысячи - в «Мира» в Мытищах и 49 тысяч - в Сестрорецком в Клину.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

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