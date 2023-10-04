Первые матчи нового сезона чемпионата СХЛ Москвы и Подмосковья пройдут 7 октября

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В 14:15 начнется игра между командами «МФЮА» и «ПРОСВЕТ» из Мытищ. Матч пройдет на ледовой арене имени Сергея Федорова в Сергиевом Посаде.

В министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в предстоящем сезоне число участников чемпионата увеличилось до 24 - все команды поделили на три дивизиона по географическому признаку: «Восток», «Запад» и «Юг».

С расписанием игр можно ознакомиться на сайте федерации хоккея Московской области.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».