Первые матчи нового сезона чемпионата СХЛ Москвы и Подмосковья пройдут 7 октября
В Московской области стартует новый сезон чемпионата по хоккею среди студенческих команд. Первые матчи пройдут 7 октября.
В 14:15 начнется игра между командами «МФЮА» и «ПРОСВЕТ» из Мытищ. Матч пройдет на ледовой арене имени Сергея Федорова в Сергиевом Посаде.
В министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в предстоящем сезоне число участников чемпионата увеличилось до 24 - все команды поделили на три дивизиона по географическому признаку: «Восток», «Запад» и «Юг».
С расписанием игр можно ознакомиться на сайте федерации хоккея Московской области.
Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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