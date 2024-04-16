Первые лесные пожары потушили в Подмосковье

«Одно возгорание зафиксировано в трех километрах от города Рошаль системой видеомониторинга, другое - в двух километрах от деревни Ратмирово лесной охраной», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Оба пожара были низовыми, устойчивыми. Первый возник по вине местного населения, второй перешел на лесной фонд с земель других категорий.

Для тушения привлекли семь машин и 12 человек. Пожары локализовали и ликвидировали в день обнаружения.

Ранее работники территориального управления № 3 «Мособлпожспаса» потушили более 10 возгораний сухой травы в городских округах Клин, Волоколамский и Шаховская за неделю. Жителям напомнили, что недопустимо избавляться от сухой растительности с помощью огня.