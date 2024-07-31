31 июля 2024, 11:21

Первые 10 домов построили в кластере ИЖС «Дмитров дом»

группа компаний "Самолет"
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В первом российском кластере ИЖС «Дмитров дом» построили 10 коттеджей. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию зданий группе «Самолет».

Подмосковье первым в стране организовало кластер ИЖС, установило нормы проектирования и разработало меры поддержки застройщиков. Цель - уйти от стихийной застройки к сбалансированному развитию территорий с единым стилем и необходимой инфраструктурой.

Проект «Дмитров дом» стартовал весной 2023 года. К этому построили 10 первых индивидуальных домов и одно здание нежилого общественного назначения.

В рамках проекта на территории кластера построят боле 850 тысяч квадратных метров жилья. Здесь будет инфраструктура, сопоставимая с городской: несколько детских садов, школа, поликлиника, магазины, кафе, рестораны и спортивные центры.

На территории региона реализуются семь кластеров ИЖС в разных городских округах - Дмитровском, Истре, Пушкинском, Наро-Фоминском, Чехове и Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Дмитров
31 июля 2024, 12:17
Капремонт трех школ и детского сада вышел на новый этап в Павловском Посаде
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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В Павловском Посаде капитально ремонтируют четыре образовательных учреждения. В них уже завершили фасадные работы, скоро смонтируют навесные потолки.

Работы идут в школе № 11, лицее № 2, школе-интернате и детском саду «Незабудка». В кабинетах и коридорах укладывают линолеум и плитку. Специалисты красят стены и наводят порядок в готовых помещениях.

«Рабочий день начинаем с проверки объектов капитального ремонта учреждений образования в Павловском Посаде. Продолжаем контролировать сроки и качество выполненных работ», - прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Скоро в учреждениях появятся двери и навесные потолки. Параллельно рабочие благоустраивают входные группы и прилегающие территории: монтируют детские и спортивные площадки, а также облагораживают пешеходные дорожки.

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Благоустройство Школы Детские сады Павловский посад
31 июля 2024, 12:07
Абитуриенты подали свыше 24 тысяч заявок на поступление в подмосковные вузы
Медиасток.рф
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Абитуриенты из Подмосковья подали более 24 тысяч заявок на поступление в вузы. Более 70% из них — через «Госуслуги».

Абитуриенты из Подмосковья подали более 24 тысяч заявок на поступление в вузы. Более 70% из них - через «Госуслуги».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, прием документов на бюджетные места уже завершился, однако желающие все еще могут поступить на платное отделение.

Подать заявление через «Госуслуги» можно в пять вузов, выбрав в каждом по пять направлений подготовки. При успешном зачислении договор можно оформить дистанционно.

Узнать подробнее об условиях поступления в вузы можно по ссылке.

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Студенты
31 июля 2024, 12:03
Подачу воды в 24 дома Солнечногорска приостановили из-за аварии на сетях
Медиасток.рф
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Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило жителей Солнечногорска о временных неудобствах из-за коммунальной аварии. Для ремонта пришлось отключить холодную воду в 24 многоквартирных домах и трех социально значимых объектах.

С 11:10 в связи с аварийными работами на трассе прекратили подачу холодной воды по следующим адресам: поселок Смирновка, дома 2, 3, 4, 5, 6а, 14, 14а, 15а, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 29, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Временно без воды школа, детский сад и амбулатория.

Сотрудники МКП «ИКЖКХ» проводят необходимые ремонтные работы. Устранить аварию и восстановить холодное водоснабжение планируется к 17:00.

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ЖКХ Солнечногорск
31 июля 2024, 11:41
Еще 16 мест отдыха в лесу обустроили в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Новые места отдыха обустроили в подмосковных лесах. Они появились в Дмитрове, Мытищах и Пушкино.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 16 новых мест отдыха обустроили в Деденевском, Дмитровском, Дутшевском, Костинском, Лобненском, Орудьевском, Рогачевском, Тимоновском, Тишковском и Хлебниковском лесничествах. Еще 50 территорий отремонтировали.

В зонах отдыха установили беседки, места для разведения костра и сбора мусора. Вокруг территории обустроили минерализованные полосы шириной не менее полуметра.

«Напоминаем гражданам, что при посещении лесов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнем и безответственное поведение на отдыхе могут привести к лесным пожарам», - добавили в ведомстве.

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Благоустройство

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