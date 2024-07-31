Первые 10 домов построили в кластере ИЖС «Дмитров дом»

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Подмосковье первым в стране организовало кластер ИЖС, установило нормы проектирования и разработало меры поддержки застройщиков. Цель - уйти от стихийной застройки к сбалансированному развитию территорий с единым стилем и необходимой инфраструктурой.

Проект «Дмитров дом» стартовал весной 2023 года. К этому построили 10 первых индивидуальных домов и одно здание нежилого общественного назначения.

В рамках проекта на территории кластера построят боле 850 тысяч квадратных метров жилья. Здесь будет инфраструктура, сопоставимая с городской: несколько детских садов, школа, поликлиника, магазины, кафе, рестораны и спортивные центры.

На территории региона реализуются семь кластеров ИЖС в разных городских округах - Дмитровском, Истре, Пушкинском, Наро-Фоминском, Чехове и Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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