Первую в Подмосковье скульптуру курского соловья установили в Подольске

Артистка привезла в подарок главе Подольска миниатюрную копию памятника «Курская дуга», который передала заместителю руководителя округа Ольге Шашковой.

«Отрадно, что данная фигура - такая единственная установленная в Подольске. Данная скульптура ознаменует собой сплочение подольчан, курян, сплочение всех россиян во имя победы нашей великой России», - сказала Ольга Шашкова.

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Скульптуру курского соловья разместили на табличке Курска на Верстовом столбе. Глава совета дома № 11 на улице Смирнова Виктор Макаров рассказал, что идея установки памятника принадлежит горожанам. «В Курске должны звучать трели соловьев, а не грохот взрывов и топот вражеских солдат», - отметил он.

В торжественном открытии памятника участвовали учащиеся школ № 11, 32 и гимназии № 7, волонтеры, представители «Движения первых» и «Молодой гвардии», юнармейцы. Вместе с певицей Светланой Савиновой они исполнили песню «Курский соловей».