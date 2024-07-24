Первую в Подмосковье биопсию с помощью робота провели в МОНИКИ

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«Обычно при проведении пункции хирург вводит иглу вручную с использованием ультразвукового контроля. Новая методика позволяет выполнять робот-ассистированное введение иглы с ее автоматическим позиционированием», - рассказал руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Алексей Семенков.

Робот контролирует точность введения иглы в нужную область, что повышает уровень безопасности процедуры. КТ-контроль является более точным методом визуализации, а более высокое качество изображения позволяет выполнить манипуляции с образованиями меньших размеров.

МОНИКИ стало первым медучреждением Московской области, где внедрили такую методику. В больнице планируется выполнять и другие малоинвазивные манипуляции с помощью роботов.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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