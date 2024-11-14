14 ноября 2024, 22:10

Первую телемедицинскую консультацию провели в подмосковном онкодиспансере

Московский областной онкологический диспансер
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Первую телемедицинскую консультацию провели в подмосковном онкодиспансере. Благодаря современным технологиям врачи теперь могут делиться опытом с коллегами в онлайн-формате.

По словам заведующего отделением телемедицинских технологий Игоря Борискина, с помощью новых технологий стали возможны консультации с коллегами из других медицинских учреждений.

«Совместно с заведующим отделением торакальной онкологии № 1 Сергеем Тараровым нам удалось разобрать клинический случай пациента из Щелковского района и дать рекомендации по дальнейшей тактике обследования и лечения», - рассказал Борискин.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Московской области, телемедицинские консультации доступны также и для жителей Подмосковья. Обратиться к врачу в онлайн-формате могут пациенты как с поставленным диагнозом, так и с подозрением на онкологию.

Записаться на консультацию можно на официальном сайте медицинского учреждения www.gbuzmood.ru в разделе «Пациенту» или по номеру телефона 8 (495) 521-58-00.

Здравоохранение Врачи Онкология Технологии
14 ноября 2024, 21:47
Проект из Лобни победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
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В тройку лидеров всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» вошел проект из Лобни — школа мозаики. Всего жюри отметило 50 муниципальных образований из 31 российского региона.

Лобненская школа мозаики работает при коррекционной школе. Ее создал и возглавил диакон Дмитрий Котов. Проект обучает детей основам мозаичной техники. В школе занимаются порядка сотни воспитанников. Их работы не раз участвовали в международных выставках.

«Благодарю отца Димитрия за работу по раскрытию творческого потенциала у подрастающего поколения и их духовному развитию», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводят для того, чтобы выявить и распространить примеры успешных практик муниципалитетов.

Проект городского округа Лобня стал единственным в Московской области, кто попал в тройку лидеров.

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Лобня
14 ноября 2024, 20:55
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 ноября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья в четверг, 14 ноября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать я в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
14 ноября 2024, 20:46
Детскую площадку у дома № 4 в поселке Любучаны обновят в 2025 году
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин приехал в поселок Любучаны, чтобы проверить дворы и общественные пространства населенного пункта. Площадку для детей возле дома № 4 отремонтируют в 2025 году.

Во время обхода руководитель муниципалитета обнаружил мусор и покрышки в палисадниках на улицах Заводской и Парковой. Он поручил сотрудникам «Чеховского благоустройства» привести территорию в порядок. Детской игровой площадке в районе дома № 4 необходим ремонт. Ее включат в перечень модернизируемых игровых комплексов на 2025 год.

Михаил Собакин также побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы. Горожан волновало содержание многоквартирных домов.

«Где-то требуется провести претензионную работу с Фондом капитального ремонта, где-то инициировать от администрации вхождение в программу капремонта. Работу в этом направлении возьмет на себя управляющая компания под контролем моего профильного заместителя», - сказал руководитель муниципалитета.

Также собравшихся беспокоило ненадлежащее состояние подвалов. Михаил Собакин поручил подрядчикам осмотреть адреса, где необходимо промыть канализацию, а также устранить засоры и подтопления.

Жители дома № 12 по на Заводской улице обратили внимание комиссии на отсутствие окон в подъезде после пожара. Их установят уже завтра.

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Благоустройство Чехов
14 ноября 2024, 20:25
Качество благоустройства трех улиц проверили в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Анна Кравцова проинспектировала дворы на трех улицах муниципалитета. Она осмотрела состояние дорог, тротуаров и площадок для сбора мусора.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Анна Кравцова обошла дворы у домов № 98, № 106, № 108, № 110 на Московской улице, вблизи домов № 16 и № 18 на улице Дружбы и осмотрела территорию у дома № 11 на Лопасненской.

По словам замглавы муниципалитета, она вместе с коллегами из администрации округа проверила состояние дорожного покрытия во дворах и качество содержания контейнерных площадок.

«Мы обратили внимание на места, где необходимо провести ремонт дорог, произвести уборку мусора, а также устранить неисправности освещения. Все выявленные недостатки передали в соответствующие службы администрации для исправления», - сказала Анна Кравцова.

Такие регулярные обходы помогают представителям администрации округа оперативно ликвидировать нарушения содержания дворовых территорий и общественных пространств.

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Благоустройство Чехов

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