Первую станцию контроля загрязнения воды «Буян» установили в акватории Москвы-реки

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, за последние пять лет в Подмосковье появилась масштабная сеть станций контроля качества атмосферного воздуха, и теперь настала пора сосредоточиться на развитии системы экомониторинга водных объектов.

«Развитие системы мониторинга воздуха уже дало свои плоды в плане экологического благополучия региона: количество жалоб населения на выбросы сократилось в разы. Я уверен, что по мере развития контроля загрязнения водных объектов эффект будет таким же», - рассказал Фирсов.

Станция Буян» оборудована датчиками измерения органических соединений, нитратов, растворенного в воде кислорода, мутности и показателя кислотности. Данные со станции будут передаваться в облачное хранилище.

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