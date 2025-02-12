Первую смену студентов открыли в центре «Авангард» в Подмосковье

В течение пяти дней нейросеть И.Р.А. будет следить за дисциплиной и успеваемостью участников сборов.

В Министерстве образования Московской области отметили, что перед учащимися выступил заместитель главы ведомства Сергей Куколев.

«Желаю вам интересно провести это время и обрести новых друзей. Уверен на сто процентов, что у вас все получится. Удачи!», – подчеркнул он.

Сержант Артем Авдонин, в свою очередь, разъяснил присутствовавшим правила центра.

Участников разделили на группы, которые будут представлять разные виды войск. Во время сборов в базу данных будут заносить все достижения студентов и курсантов. Затем организаторы составят рейтинг и определят, кому достанется кубок «Авангарда».