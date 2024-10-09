09 октября 2024, 23:07

Первую победу нового сезона Суперлиги отпраздновал баскетбольный клуб «Химки»

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Баскетбольная команда «Химки» первый матч нового сезона Суперкубка провела на домашнем паркете. Спортсмены выиграли вырвали победу у команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ». Встречу завершили со счетом 71:61.

Самым результативным игроком стал Владислав Шарапов из местного клуб: он набрал 23 очка и девять подборов. Помимо этого, 13 очков заработал Глеб Суворов, 10 - Дмитрий Коршаков, еще восемь у Кирилла Попова, четыре у Азата Тукмакова, два балла команде принес Роман Баландин, а Александр Мальцев, Сергей Михалев и Федор Ключников добыли по одному очку.

«Первая игра достаточно тяжелая и она больше не на мастерство, а на нервы. По результатам мы справились лучше и победили. У соперников чувствовалась нервозность, хотя и мы и они уже провели достаточное количество товарищеских игр, но это все равно не то. Когда начинается чемпионат там уже каждый мяч, каждое владение, передача и бросок - они другую ценность имеют. Настрой на сезон максимальный. У нас нет никаких поблажек, победа не дает расслабление, готовимся к следующей игре», - поделился главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Следующая игра состоится 11 октября. «Химки» встретятся «СШОР-Локомотив». Начало в 19:00. Вход свободный.

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Химки
09 октября 2024, 22:16
Выездную вакцинацию от гриппа проведут в деревнях Солнечногорска в октябре
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Для удобства жителей отдаленных территорий в Солнечногорске работает мобильный пункт вакцинации. Сделать прививку от гриппа смогут жители деревень городского округа в октябре.

Мобильный пункт вакцинации будет работать у фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Никулино и Поярково 10 октября с 10:00 до 14:00. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед процедурой врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Антитела после вакцинации формируются в течение 8-10 дней, а высокий уровень иммунитета против гриппа типов А и В сохраняется до 12 месяцев.

Также выездную вакцинацию 15 октября проведут в деревне Лыткино у дома № 25, 17 октября в деревне Соколово, 22 и 29 октября в деревне Кривцово на площади у Дома культуры «Истра», 28 октября в деревне Дурыкино у дома № 17С возле строительного предприятия «Витраж». Время работы: с 10:00 до 14:00.

Прививку можно сделать и в Солнечногорской поликлинике по предварительной записи. Для этого необходимо записаться на прием к врачу через портал госуслуг в разделе «Здоровье» , инфомат в поликлинике, по номеру телефона 122 или через чат-бот в Telegram.

Кроме того, вакцинация проходит в Солнечногорской детской поликлинике. Чтобы сделать прививку, нужно записаться в кабинет № 212 или к участковому врачу-педиатру. После осмотра ребенка направят в кабинет № 211 на саму вакцинацию. Привиться можно по будням с 08:00 до 18:00.

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Солнечногорск Грипп Вакцинация
09 октября 2024, 20:24
Всероссийский молебен о Победе проведут в Чехове 12 и 13 октября
Медиасток.рф
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Продолжается Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери. Принять участие в Божественной литургии и молебне о Победе можно 12 и 13 октября в Зачатьевском храме городского округа Чехов.

Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери проводят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Свыше миллиона человек в 60 городах страны уже поклонились святыне.

Казанская икона Божией Матери была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Святыне молились солдаты осенью 1612 года, и Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от оккупантов. Князь Дмитрий Пожарский поместил икону в Введенскую церковь на Лубянке, а затем ее перевезли в Казанский собор на Красной площади.

Казанская икона Божией Матери пробудет в Зачатьевском храме городского округа Чехов 12 и 13 октября. Доступ к образу откроют 12 октября с 09:00 до 21:00 и 13 октября с 06:00 до 15:50.

Присоединиться к Божественной литургии и молебну о Победе можно 12 октября в 09:00 и 13 октября в 06:30 и 09:30.

Вход для всех желающих свободный.

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Чехов Религия
09 октября 2024, 18:47
Врач НИКИ детства Ольга Кандоба назвала симптомы коклюша у ребенка
ники детства
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Многие родители замечают у детей кашель в осенний период, когда повышается заболеваемость ОРВИ и простудами. Если он длится долго, имеет приступообразный характер и особенно беспокоит малыша во время сна, стоит заподозрить коклюш.

О различии между кашлем, вызванным вирусом гриппа, и кашлем при коклюше, рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба. Она также дала рекомендаций по защите детей.

По словам специалиста, коклюш представляет собой бактериальную инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем. Болезнь развивается медленно - инкубационный период может длиться до 20 дней. На начальных стадиях заболевание проявляется через кашель, при этом температура может оставаться в норме, и ребенок чувствует себя удовлетворительно.

Спустя 5-7 дней кашель усиливается, становится приступообразным и более заметным во время ночного отдыха. Главным возбудителем является бактерия Bordetella pertussis, которая выделяет токсин, поражающий эпителий трахеи и воздействующий на кашлевой центр в центральной нервной системе.

«Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», - добавила Ольга Кандоба.

Коклюш опасен тем, что при спазмах у ребенка бывают задержки дыхания, что может приводить к гипоксии и негативно сказываться на головном мозге. В редких случаях у маленьких детей развивается коклюшная пневмония, а в тяжелых ситуациях заболевание может закончиться летальным исходом.

Ольга Кандоба подчеркивает, что коклюш наиболее опасен для младенцев. У них гипоксия может вызвать серьезные нарушения, вплоть до комы, поэтому заболевания в возрасте до года требуют стационарного лечения.

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Дети Здравоохранение Болезни Врачи Медицина
09 октября 2024, 17:17
ЦППК запустит 5 новых поездов на экспресс-маршрутах
ЦППК
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До конца года ЦППК получит пять новых одиннадцативагонных поездов ЭП2Д для обновления региональных экспрессов. В ноябре начнется их эксплуатация, что позволит полностью заменить арендованные составы на Казанском направлении.

Новые ЭП2Д, поступающие в депо Раменское, заменят ЭД4М на маршрутах до Раменского и Голутвина. Три состава приспособлены для высоких платформ, два - для высоких и низких.

В Минтрансе Московской области уточнили, что произведенные на Демиховском заводе поезда оформлены в стиле «РЭКС» и оснащены медиамониторами, розетками, климат-контролем и местами для маломобильных пассажиров.

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Дороги Поезда

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