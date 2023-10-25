Первую очередь крупного животноводческого комплекса построили в Волоколамске
Коровники и склады площадью 89 тысяч «квадратов» построили в Волоколамске. Это первая очередь крупного животноводческого комплекса, который в будущем сможет создать 300 рабочих мест.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что разрешение на ввод построек в эксплуатацию выдано компании «ТиЭйч-Рус Милк Фуд». Проект сопровождал Центр содействия строительству при правительстве региона.
Инвестиции в строительство первой очереди составили 6,8 миллиарда рублей. На площадке появились родильное отделение, коровник, профилакторий, две переходные галереи, доильно-молочный блок, склад кормов и хранилище для сена. Впереди - еще две очередь реализации проекта. Когда все планы реализуют, животноводческий комплекс обеспечит работой 300 человек. Планируется, что здесь будут содержать шесть тысяч дойных коров, которые будут давать в год более 80 тысяч тонн молока.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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