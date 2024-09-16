16 сентября 2024, 10:58

Первую госпитализацию провели в медцентре Рошаля в Красногорске

Медиасток.рф
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За 19 дней работы в медцентре Рошаля оказали помощь 3,5 тысячи детям. Сегодня там провели первую госпитализацию, а на ближайшую неделю запланировали 34 операции.

За день в медучреждении госпитализируют 72 ребенка по профилям хирургии, неврологии, урологии и другим. Там также проведут 306 консультация, из которых 223 - очно и 83 - с помощью системы телемедицины.

Ранее главный детский медцентр открыли президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Лучшие специалисты будут оказывать помощь самым юным пациентам. Учреждение оснастили самым современным оборудованием и вертолетной площадкой.

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Дети Больницы
16 сентября 2024, 11:16
Парк «Меленки» открыли в Павловском Посаде
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Новый парк «Меленки» открыли на берегу реки Клязьма в центре Павловского Посада. Он назван в честь деревни, которая располагалась на этом месте в 19 веке.

В 1844 году деревни Вохна, Захарово, Усово, Дуброво и Меленки объединились, став основой будущего города - Павловского Посада. Теперь на месте последней открыли парк с зонам отдыха, скейт-площадкой, детским и спортивным городком.

«Парк „Меленки“ - это современная территория для отдыха, которая отвечает всем запросам времени. Уверен, что он будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и туристов нашего округа», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Он поблагодарил за помощь в реализации этого проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , депутатов Госдумы Геннадия Панина и Мособлдумы Линару Самединову, а также региональное правительство и жителей округа.

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Павловский посад Парки
16 сентября 2024, 10:58
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 16 сентября
Медиасток.рф
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Свыше одного миллионов машин насчитали на подмосковных дорогах утром 16 сентября. Это на 1,5% выше среднего показателя прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ярославском, Носовихинском, Каширском, Рублево-Успенском, Косинском, Пятницком, Минском, Боровском, Рязанском, Ленинградском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги
16 сентября 2024, 10:45
Марафон на 9 километров пройдет в усадьбе «Горки Ленинские» 28 сентября
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На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» пройдет легкоатлетический марафон. Организаторы подготовили несколько дистанций для разных возрастов. Бегуны стартуют 28 сентября.

Легкоатлетический марафон «Ленинский Забег» стал традиционным. Он проводится в 10-й раз. Ежегодно собираются около 300 любителей бега из разных муниципалитетов Подмосковья и других регионов России.

«Вместе с руководством музея-заповедника организуем три трассы. Самые маленькие спортсмены от семи до 12 лет пробегут два километра, подростки и взрослые - 4,5 километра. Наиболее подготовленных бегунов ждет маршрут длиной девять километров», - рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

«Ленинский забег» проходит по живописному маршруту. Участие будет бесплатным, однако легкоатлетам необходимо заранее пройти электронную регистрацию.

«Ежегодно мы получаем от участников забега многочисленные положительные отзывы относительно комфорта трассы и уровня организации соревнований. Это мероприятие для нас - своеобразное закрытие летнего сезона», - рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Организаторы отметили, что «Ленинский забег» стал семейным мероприятием. Ежегодно в нем принимают участие династии любителей бега. Количество легкоатлетов растет с каждым разом.

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Ленинский округ
15 сентября 2024, 19:57
Глава Щелкова проверил ход дооснащения котельной в микрорайоне Чкаловский
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Новое оборудование появится в котельной в микрорайоне Чкаловский в Щелкове. Ход работ по дооснащению объекта к новому отопительному сезону проверил глава муниципалитета.

Специалисты обновляют вакуумный деаэратор, оборудование химводоподготовки, насосное и теплообменное оборудование. Также они меняют трансформаторы на подстанциях. Осмотрел котельную глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Прошлой зимой в длительные и сильные морозы здесь были жалобы на сниженную температуру в квартирах. По инвестпрограмме предусмотрели установку нового котла, что даст бóльшую мощность», - прокомментировал Андрей Булгаков.

На центральных тепловых пунктах также меняют теплообменники и насосное оборудование. Полностью работы должны закончить к старту отопительного сезона.

Отметим, что котельная работает на 126 объектов.

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Отопление Щелково

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