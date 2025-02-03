Первоклассников из Богородского округа посвятили в «Орлята России»
В Центре образования № 45 в Богородском округе состоялась церемония посвящения, в ходе которой первоклассники стали участниками проекта «Орлята России». Они произнесли традиционное обещание и получили подарки.
На мероприятии побывала муниципальный координатор Советников директора по воспитанию в Богородском округе Татьяна Жуйкова. Она поздравила детей и вручила им памятные подарки и игры.
Юные участники произнесли обещание, в котором выразили свою любовь к Родине и готовность заботиться о других. Они пообещали следовать принципам дружбы и честности.
Церемония посвящения в «Орлята России» открывает перед детьми новые горизонты. Участие в проекте не только развивает их личные качества, но и формирует активную позицию гражданина.
С момента запуска в 2021 году проект охватил более пяти миллионов участников по всей стране.