Первоклассников из Богородского округа посвятили в «Орлята России»

На мероприятии побывала муниципальный координатор Советников директора по воспитанию в Богородском округе Татьяна Жуйкова. Она поздравила детей и вручила им памятные подарки и игры.

Юные участники произнесли обещание, в котором выразили свою любовь к Родине и готовность заботиться о других. Они пообещали следовать принципам дружбы и честности.

Церемония посвящения в «Орлята России» открывает перед детьми новые горизонты. Участие в проекте не только развивает их личные качества, но и формирует активную позицию гражданина.

С момента запуска в 2021 году проект охватил более пяти миллионов участников по всей стране.