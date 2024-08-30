30 августа 2024, 22:27

Первоклассников-двойняшек поздравили в Красногорске с 1 сентября

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Специалисты соцотдела администрации и представитель Совета депутатов Богдан Андриянов от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова поздравили ребят и их родителей с началом учебного года. Им подарили наборы первоклассника со школьными принадлежностями и сертификаты от «Детского мира».

В этом году 18 двойняшек и шесть тройняшек впервые сядут за школьные парты. Сотрудники социального отдела администрации и депутат Богдан Андриянов от имени главы Красногорска Дмитрия Волкова поздравили будущих школьников и их родителей с 1 сентября, а также вручили детям необходимые для учебы принадлежности и сертификаты на детские товары. Мероприятие организовали в усадьбе Знаменское-Губайлово.

«В этом году в учреждения образования округа пойдут учиться почти 70 тысяч детей. Все четыре новых Образовательных центра готовы принимать первых учеников. А в преддверии Дня знаний по традиции проведем Августовскую педагогическую конференцию», - сказал Дмитрий Волков.

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Красногорск Дети
30 августа 2024, 22:34
Совет депутатов Красногорска возобновил работу после летнего перерыва
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Первое заседание Совета депутатов городского округа Красногорск после летнего перерыва провел председатель Сергей Трифонов. Обсудили проведение Дня города, а также Положение о сельских старостах.

Заседание начали с исполнения гимна Российской Федерации. Депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин», наградят жителей в День города.

Также рассмотрели вопросы, касающиеся Положения о сельских старостах.

«Сегодня был принят документ, который узаконивает их статус, предоставляет материальную поддержку и определяет порядок выборов. Старосты сельских поселений теперь имеют официальный статус», - рассказал председатель Совета Депутатов Сергей Трифонов.

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Красногорск Депутаты
30 августа 2024, 22:17
Глава Красногорска Волков вручил будущему первокласснику школьный рюкзак
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В гости к Саше Ядыкину накануне Дня знаний приехал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков. Он поздравил будущего школьника и подарил ему портфель с канцелярскими принадлежностями.

Первоклассник Саша Ядыкин впервые переступит порог нового образовательного центра «Сабурово» уже 2 сентября. Учебное заведение в этом году примет 825 школьников. Там организуют полный цикл пребывания детей.

Готовиться к учебе ребятам помогает администрация городского округа Красногорск. Всего в муниципалитете рюкзаки со школьными принадлежностями получат 15 детей.

«По доброй традиции в канун учебного года встречаемся с юными школьниками, и очень важной в этом отношении является та теплая семейная атмосфера, которая окружает ребят», - сказал Дмитрий Волков.

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Красногорск Школьники
30 августа 2024, 18:37
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 30 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 30 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ярославском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском, Мякининском, Борисовском, Можайском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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Пробки Дороги
30 августа 2024, 18:35
Еще два дома на 2-м Покровском проезде в Котельниках подготовили к зиме
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В городском округе Котельники продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Обслуживающая компания провела опрессовку и промывку системы теплоснабжения пункта для двух многоквартирных домов на 2-м Покровском проезде.

Заместитель главы Сергей Полевщиков проверил тепловой пункт на 2-м Покровском проезде. Он снабжает теплом многоквартирные дома № 8 и № 9. Компания промыла систему и подготовила ее к предстоящему отопительному сезону. Результаты они отразили в паспорте готовности.

Опрессовки нужны для того, чтобы проверить работоспособность системы к отопительному сезону. Тщательная подготовка поможет избежать аварий в холодное время года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники

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