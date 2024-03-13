Первоклассники из школы № 6 в Балашихе расписали пряники для бойцов СВО в рамках акции «Неделя добрых дел»

В Музейно-храмовом комплексе Минобороны в Кубинке 16 и 17 марта пройдут Масленичные гуляния. Гостей праздника ожидают веселые игры, конкурсы и мастер-классы.

Фестиваль народного творчества пройдет одновременно на двух площадках. Посетителей ожидает анимационная программа с тематическими играми, конкурсами и уроками игры на старинных музыкальных инструментах. Фольклорные и вокальные ансамбли выступят вместе с гостями, приглашая всех на песни, танцы и хороводы.

Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 17:00. Вход свободный для всех желающих.

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