Первое заседание Совета молодых педагогов прошло в Лобне

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Участники встречи обсудили темы профессионального развития и информационно-методического сопровождения педагогов, а также участие в региональном проекте «Искусственный интеллект в школах Подмосковья». Молодым специалистам рассказали о конкурсах педагогических достижений, аттестации, профессиональной грамотности и курсах повышения квалификации.

Напомним, в этом году в Лобне капитально отремонтировали школу № 7. Кроме того, продолжается строительство школы на 2,2 тысячи мест в микрорайоне Катюшки. Ее откроют следующей осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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