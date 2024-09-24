24 сентября 2024, 17:30

Первое заседание Совета депутатов в новом составе прошло в Воскресенске

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В городском округе Воскресенск состоялось первое заседание Совета депутатов после выборов, прошедших 6–8 сентября. Заседание традиционно открыл старейший депутат Александр Смуров, который предоставил слово председателю Территориальной избирательной комиссии Игорю Подоленчуку.

На заседании депутаты утвердили регламент Совета и выбрали его председателя. Единогласно был избран Сергей Матвиенко, который поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность конструктивного сотрудничества с администрацией для развития городского округа.

Заместителями председателя Совета стали Сергей Слепов и Алексей Пахомов. На заседании присутствовал глава городского округа Алексей Малкин, который пожелал депутатам плодотворной работы и подчеркнул значимость взаимодействия.

Депутаты заслушали отчет главы округа о деятельности администрации в 2023 году и признали его удовлетворительным. Также было принято решение об образовании постоянных депутатских комиссий по ключевым направлениям: бюджету и налоговой политике, ЖКХ и благоустройству, экономической политике, законности и местному самоуправлению, а также социальной политике.

Следующее заседание Совета депутатов назначено на 15 октября 2024 года.

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Депутаты Воскресенск
24 сентября 2024, 16:37
Праздник для пенсионеров провели в центре «Москворецкий» в Воскресенске
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В Центре культуры и досуга «Москворецкий» городского округа Воскресенск прошел праздник «В гостях у Самоваровны». Его организовали в рамках программы «Активное долголетие».

Мероприятие собрало представителей элегантного возраста, которые в уютной и непринужденной обстановке за чашечкой горячего чая обсудили осенние впечатления, поделились размышлениями о любви и красоте, а также насладились музыкальными выступлениями.

Гостей радовали своими концертными номерами Светлана Захарова, Зинаида Пашкова, Анатолий Вишня, Елена Чернышева, Нелли Корнева, Людмила Микитюк, хор «Русские узоры», Елена Григорьева, Тамара Сагирова и танцевальный коллектив «Калейдоскоп». Теплый и добрый вечер завершился традиционными танцами под любимые хиты, оставив у всех участников приятные воспоминания и заряд позитивных эмоций.

Следующая встреча «В гостях у Самоваровны» запланирована на октябрь. В городском округе Воскресенск для участников программы «Активное долголетие» предусмотрено множество различных активностей: спортивные занятия, культурные мероприятия, мастер-классы и многое другое, что позволяет старшему поколению вести активный и насыщенный образ жизни.

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Активное долголетие Воскресенск
24 сентября 2024, 16:06
«Помощь на всех этапах». Губернатор Подмосковья — о планах и задачах по развитию экспорта
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Увеличение экспорта, продвижение товаров в других странах — одни из ключевых задач, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Этот вопрос стал центральным в подготовке к Госсовету, который пройдет завтра под руководством президента.

Увеличение экспорта, продвижение товаров в других странах - одни из ключевых задач, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Этот вопрос стал центральным в подготовке к Госсовету, который пройдет завтра под руководством президента.

Совещание прошло при участии помощника президента Алексея Дюмина, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и правительств регионов.

«В Подмосковье есть специальные программы и сервисы для компаний , которые хотят начать экспортировать свою продукцию», - напомнил Андрей Воробьев.

Например, это сервисы «Экспортный контейнер» или «Пять шагов для экспорта». Благодаря ним можно найти нужную поддержку на каждом этапе экспортной работы.

«Более чем за год мы получили 790 заявок от предпринимателей, почти половина из них касается участия в международных выставках», - добавил губернатор.

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Основное направление, которому уделяют внимание, - рост экспорта, не связанного с сырьем, энергией, и экспорта сельхозпродуктов, отметил губернатор Подмосковья.

«Сегодня вместе с коллегами обсуждаем развитие экспорта и предварительные итоги нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“», - сказал он.

Одна из задач - создать единую систему поддержки экспортеров.

Андрей Воробьев
24 сентября 2024, 15:57
Отопление в школах и детских садах Балашихи включат с 29 сентября
Пресс-служба администрации Балашихи
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Балашиха готова к началу отопительного периода на 100%. Социальные объекты города начнут отапливать с 29 сентября.

Глава городского округа Сергей Юров напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить теплом школы, детские сады и медицинские учреждения именно к этой дате.

«Температура воздуха за окном понижается, важно, чтобы в следующий понедельник дети пришли в теплые помещения детских садов и школ», - отметил Сергей Юров в своем телеграм-канале.

По словам руководителя муниципалитета, на прошлой неделе в Балашихе уже проводили пробные запуски тепла. Юров заявил, что все котельные и тепловые сети города готовы к работе.

После социальных объектов отопление появится в многоквартирных домах Балашихи.

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Отопление Балашиха
24 сентября 2024, 14:55
Дзюдоист из Лобни Мухаммад Усманов завоевал бронзу на турнире «Бородино-2024»
Медиасток.рф
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В Подмосковье состоялось открытое первенство «СШОР по самбо и дзюдо», посвященное 212-й годовщине Бородинского сражения, под названием «Бородино-2024». Турнир собрал юных спортсменов из различных городов.

Одним из ярких участников соревнований стал Мухаммад Усманов, воспитанник спортивной школы «Академия спорта» из Лобни. Юный спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 38 килограммов, продемонстрировав выдающиеся навыки и настоящий боевой дух. Его тренер, Кирилл Димитров, подчеркнул, что именно стойкость и терпение помогли Мухаммаду добиться успеха и подняться на пьедестал почета.

Напомним, что в Лобне уделяют значительное внимание развитию спорта, что подтверждается наличием 18 бюджетных секций и активным развитием спортивной инфраструктуры. В городе начато строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который станет важным шагом в поддержке спортивных инициатив и укреплении здоровья жителей.

Турнир «Бородино-2024» стал не только проверкой спортивных навыков участников, но и возможностью для них проявить характер и стремление к победе, что особенно важно в воспитании молодого поколения.

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Спортсмены Лобня

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