Первое заседание Совета депутатов в новом составе прошло в Воскресенске

На заседании депутаты утвердили регламент Совета и выбрали его председателя. Единогласно был избран Сергей Матвиенко, который поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность конструктивного сотрудничества с администрацией для развития городского округа.

Заместителями председателя Совета стали Сергей Слепов и Алексей Пахомов. На заседании присутствовал глава городского округа Алексей Малкин, который пожелал депутатам плодотворной работы и подчеркнул значимость взаимодействия.

Депутаты заслушали отчет главы округа о деятельности администрации в 2023 году и признали его удовлетворительным. Также было принято решение об образовании постоянных депутатских комиссий по ключевым направлениям: бюджету и налоговой политике, ЖКХ и благоустройству, экономической политике, законности и местному самоуправлению, а также социальной политике.

Следующее заседание Совета депутатов назначено на 15 октября 2024 года.

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