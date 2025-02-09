Первое заседание нового состава Общественной палаты прошло в Волоколамске

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В состав палаты вошел 21 человек. Треть из них утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев , еще треть - Совет депутатов Волоколамска. Еще семь человек выбрали представители областной Общественной палаты.

На заседании председателем окружной палаты избрали Олега Смирнова. Также утвердили комиссии, в том числе новую - по патриотическому воспитанию, работе с молодежью и вопросам специальной военной операции.

«Общественная палата является одной из основ гражданского общества и помогает обеспечить постоянный конструктивный диалог между гражданами и властью», - отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Информация о новом составе Общественной палаты Волоколамска есть на сайте администрации муниципалитета.