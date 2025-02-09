09 февраля 2025, 12:12

Первое заседание нового состава Общественной палаты прошло в Волоколамске

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Несколько важных вопросов решили на первом заседании Общественной палаты Волоколамского округа в новом составе. На встрече избрали председателя, утвердили состав четырех комиссий и регламент работы.

В состав палаты вошел 21 человек. Треть из них утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев , еще треть - Совет депутатов Волоколамска. Еще семь человек выбрали представители областной Общественной палаты.

На заседании председателем окружной палаты избрали Олега Смирнова. Также утвердили комиссии, в том числе новую - по патриотическому воспитанию, работе с молодежью и вопросам специальной военной операции.

«Общественная палата является одной из основ гражданского общества и помогает обеспечить постоянный конструктивный диалог между гражданами и властью», - отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Информация о новом составе Общественной палаты Волоколамска есть на сайте администрации муниципалитета.

Волоколамск
09 февраля 2025, 12:37
Лекция ко Дню завершения операции по освобождению Грозного прошла в Химках
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Тематический час мужества состоялся в Доме культуры «Лунево» в Химках. Слушателям рассказали о вкладе российских военнослужащих в обеспечение безопасности региона.

Участники узнали о хронологии событий и роли солдат России. Им показали видео и фотоматериалы тех лет.

«Эта операция позволила стабилизировать ситуацию и положить конец одной из самых тяжелых глав в истории России», - отметила лидер Движения общественной поддержки в Химках Ольга Кириллова.

Подобные мероприятия проходят в Химках регулярно в рамках масштабной патриотической программы. Для жителей организуют не только лекции, но и мастер-классы и кинопоказы.

«Такие события помогают установить прочную связь между поколениями, способствуя укреплению единства и взаимопонимания в обществе», - добавил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Химки Школьники Патриотизм
09 февраля 2025, 12:31
Выставку картин «Времена года» открыли в клубе «Активное долголетие» в Химках
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Торжественное открытие выставки члена Союза художников Московской области Валерия Евсеева состоялось в Химках. Его провели в формате литературных чтений.

В экспозиции можно увидеть картины, связанные с разными временами года. На открытии гости прочли отрывки тематических произведений.

«На картинах изображены пейзажи, многообразие красоты природы нашей страны, символические особенности каждого времени года», - отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Также поддержку автору выставки оказали члены клуба «Активное долголетие» и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Подобные выставки - это прекрасная возможность прикоснуться к искусству. Смотря на картину можно для себя определить много вещей, задуматься, что именно здесь хотел изобразить автор», - сказала Ольга Игнатьева.

Увидеть экспозицию могут все желающие. Выставка будет работать до 20 февраля.

Выставки Химки Картины
09 февраля 2025, 12:24
Депутат Госдумы Ирина Роднина подвела итоги работы в Химках в 2024 году
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Работники предприятия «Энергомаш» в Химках поучаствовали во встрече с депутатом Государственной думы Ириной Родниной. Мероприятие прошло в конференц-зале научно-производственного объединения.

Народная избранница отчиталась о результатах работы в прошлом году. Они касались сфер образования, здравоохранения, соцподдержки, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.

Также на встрече состоялось награждение благодарственными письмами работников «Энергомаша». Их поздравили с Днем российской науки.

«В „Энергомаш“ я приезжаю уже не в первый раз. Всегда рада посетить такое значимое в масштабах нашей страны предприятие. Спасибо за добросовестный труд и успехов в профессиональной деятельности», - сказала Ирина Роднина.

Отметим, что научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко является ведущей компанией ракетно-космической отрасли.

Химки Депутаты
09 февраля 2025, 12:18
Урок памяти Героя Советского Союза Вали Котика пройдет в школе № 29 в Химках
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Мероприятие, посвященное юному партизану-разведчику Вале Котику, проведут 11 февраля в Химках. Школьники услышат лекцию, увидят уникальные видеоматериалы и поучаствуют в интерактивном обсуждении.

Слушатели смогут познакомиться с историей жизни и подвига самого молодого Героя Советского Союза. Для них организуют интерактивный открытый урок.

«Память о подвигах таких людей, как Валя Котик, помогает нам осознать значимость каждого вклада в защиту Родины», - отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Урок входит в цикл мероприятий в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках.

«В условиях современных вызовов, когда Россия вновь сталкивается с угрозами своему суверенитету в зоне спецоперации, память о таких героях особенно важна», - добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что главная миссия программы - объединить поколения страны вокруг общих ценностей.

Химки Школьники Патриотизм Великая Отечественная война

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