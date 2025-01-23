Первое заседание нового состава Общественной палаты прошло в Люберцах

Заместителем председателя был избран почетный гражданин округа Андрей Михайлович Шестаков. Глава округа отметил, что впереди у палаты большой объем совместной работы, особенно в свете недавних изменений - объединения с городским округом Дзержинский и корректировки границ с Раменским округом, которые вступили в силу в конце 2024 года. По словам Волкова, важно поддерживать постоянный диалог с жителями, учитывать их предложения и получать обратную связь по реализуемым проектам.

Глава округа сообщил, что состав палаты обновился на 42% и в него вошли 45 представителей различных сфер. К работе присоединились новые инициативные люди с идеями и предложениями, что создает хорошие перспективы для дальнейшего развития округа. Возглавит палату Петр Ульянов, чью кандидатуру поддержали единогласно.

Владимир Волков выразил благодарность членам Общественной палаты Московской области и ее первому заместителю председателя Татьяне Дмитриевой за поддержку и помощь в решении возникающих вопросов. В завершение он пожелал новому составу продуктивной работы на благо округа.