23 января 2025, 20:29

Первое заседание нового состава Общественной палаты прошло в Люберцах

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В городском округе Люберцы прошло первое заседание Общественной палаты в обновленном составе. На встрече присутствовал глава муниципалитета Владимир Волков.

Заместителем председателя был избран почетный гражданин округа Андрей Михайлович Шестаков. Глава округа отметил, что впереди у палаты большой объем совместной работы, особенно в свете недавних изменений - объединения с городским округом Дзержинский и корректировки границ с Раменским округом, которые вступили в силу в конце 2024 года. По словам Волкова, важно поддерживать постоянный диалог с жителями, учитывать их предложения и получать обратную связь по реализуемым проектам.

Глава округа сообщил, что состав палаты обновился на 42% и в него вошли 45 представителей различных сфер. К работе присоединились новые инициативные люди с идеями и предложениями, что создает хорошие перспективы для дальнейшего развития округа. Возглавит палату Петр Ульянов, чью кандидатуру поддержали единогласно.

Владимир Волков выразил благодарность членам Общественной палаты Московской области и ее первому заместителю председателя Татьяне Дмитриевой за поддержку и помощь в решении возникающих вопросов. В завершение он пожелал новому составу продуктивной работы на благо округа.

Люберцы
23 января 2025, 20:38
Встреча жителей с администрацией округа прошла в Старых Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Встречу жителями в рамках выездной администрации провели в Старых Химках. Представители профильных ведомств приняли обращения у 57 заявителей.

Организовать выездную встречу с жителями округа в этом году удалось впервые. Прием провели в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Самые популярные обращения горожан традиционно коснулись сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

«Я обратился по вопросу организации общественного транспорта и ремонта дороги. Такой формат выездной администрации очень удобен, не надо ездить в разные департаменты. Заранее известно время и место, где будут проводить встречу», - рассказал житель деревни Брехово Артем Антонов.

Помимо того, что каждому заявителю удалось задать интересующий вопрос, химчане смогли предложить специалистам и свои идеи по улучшению городской инфраструктуры.

Всего за прошлый год в округе провели 52 подобные встречи, по результатам которых представители профильных ведомств и администрации Химок приняли в работу более 2,6 тысячи обращений.

Благоустройство ЖКХ Химки
23 января 2025, 20:22
Экологический рейд в промзонах прошел по просьбе жителей в Люберцах
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В городском округе Люберцы по просьбе местных жителей провели экологический рейд. Он охватил промышленные зоны в районах Мячково и Тураевского шоссе.

Глава округа Владимир Волков сообщил, что эти территории стали частью округа в декабре прошлого года в соответствии с законом Московской области, изменившим границы с Раменским округом. В ходе рейда специалисты выявили несколько нарушений, включая незаконное сжигание отходов и нелегальный мусорный полигон.

Он также уточнил, что владельцам участков выданы предостережения, а нанесенный экологический ущерб будет рассчитан и взыскан.

После завершения рейда начались работы по демонтажу печей, использовавшихся для сжигания отходов. В ближайшее время будет организован вывоз мусора. Теперь эти территории находятся под особым контролем и проверки будут проходить регулярно.

Люберцы Экология
23 января 2025, 20:21
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила выгула собак в общественных местах
Медиасток.РФ
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Зачастую владельцы собак берут их с собой в магазины, на прогулки в парки и другие места. Минсельхоз Московской области напомнил правила, которые необходимо соблюдать, находясь с питомцами в общественных местах.

Самое главное правило - собака должна быть на поводке и с намордником. Отпускать питомца с поводка можно только на предназначенных для этого площадках. Владельцев животных призывают не оставлять их без присмотра, чтобы не навредить прохожим или объектам благоустройства.

В ведомстве подчеркнули, прежде чем отправиться с домашним любимцем в магазин или кафе, нужно убедиться, что туда пускают с животными. Важно помнить, что выгуливать собак на территории образовательных учреждений запрещено.

За несоблюдение правил владельцев животных могут привлечь к административной ответственности. Со всеми правилами можно ознакомиться по ссылке.

Правила Собаки
23 января 2025, 19:09
Вечер памяти писателя Виктора Курочкина прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Литературный вечер, посвященный 60-летнему юбилею со дня издания книги Виктора Курочкина «На войне как на войне», провели в школе «Наследие». Присутствующих познакомили с творчеством автора и историей создания известного произведения.

Интересную лекцию о жизни и творчестве известного советского писателя, сценариста и драматурга послушали присутствующие. Участники мероприятия выступили с отрывками из произведения «На войне как на войне» и показали гостям встречи редкие издания и материалы, связанные с именем Виктора Курочкина.

«Это произведение напоминает нам о том, как важно помнить и чтить подвиги великих предков. Так, подобные мероприятия помогают сохранить память и передать ее новым поколениям», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, главная цель которой - сохранение исторической памяти.

«Подобные мероприятия играют важную роль в формировании уважения к культурным традициям у молодежи. Также они способствуют развитию интереса к отечественной литературе, воспитывают чувство гордости за достижения наших предков и укрепляют связь между поколениями», - отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

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