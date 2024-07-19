Первое выездное бракосочетание прошло в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Зарегистрировать брак в усадьбе Кривякино будущие новобрачные могут уже с начала лета. Так, первая торжественная выездная регистрация состоялась у Марии Бурковой и Андрея Воробьева. Молодожены познакомились три года назад на работе, а главными ценностями будущей семьи считают доверие и взаимопонимание.

«Было очень волнительно, все-таки мы первые зарегистрировали брак в парке. Хотим сказать огромное спасибо всем организаторам, очень красиво получилось. Даже несмотря на дождь, мероприятие получилось искренним и трогательным», - поделились Мария и Андрей.

Уже 10 новых заявлений поступило на регистрацию брака в парке. И открыт прием на следующий год.

«Сегодня мы провели здесь первую выездную регистрацию. Надеемся, что регистрация в нашем уникальном парке будет пользоваться большой популярностью у воскресенцев и будущих новобрачных других близлежащих районов, ведь к нам приезжают жители Егорьевска, Коломны, Ступина, Бронниц», - рассказала заведующая отделом ЗАГС по городскому округу Воскресенск Светлана Ратникова.

Выездные регистрации в парках проходят с 15 мая по 15 сентября. Подать заявление будущие новобрачные могут через портал госуслуг.

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