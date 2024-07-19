19 июля 2024, 14:32

Первое выездное бракосочетание прошло в усадьбе Кривякино в Воскресенске

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Первая выездная регистрация брака прошла на территории парка старинной усадьбы Кривякино в Воскресенске. И уже поступило 10 новых заявлений от пар.

Зарегистрировать брак в усадьбе Кривякино будущие новобрачные могут уже с начала лета. Так, первая торжественная выездная регистрация состоялась у Марии Бурковой и Андрея Воробьева. Молодожены познакомились три года назад на работе, а главными ценностями будущей семьи считают доверие и взаимопонимание.

«Было очень волнительно, все-таки мы первые зарегистрировали брак в парке. Хотим сказать огромное спасибо всем организаторам, очень красиво получилось. Даже несмотря на дождь, мероприятие получилось искренним и трогательным», - поделились Мария и Андрей.

Уже 10 новых заявлений поступило на регистрацию брака в парке. И открыт прием на следующий год.

«Сегодня мы провели здесь первую выездную регистрацию. Надеемся, что регистрация в нашем уникальном парке будет пользоваться большой популярностью у воскресенцев и будущих новобрачных других близлежащих районов, ведь к нам приезжают жители Егорьевска, Коломны, Ступина, Бронниц», - рассказала заведующая отделом ЗАГС по городскому округу Воскресенск Светлана Ратникова.

Выездные регистрации в парках проходят с 15 мая по 15 сентября. Подать заявление будущие новобрачные могут через портал госуслуг.

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Семья Брак Воскресенск Парки
19 июля 2024, 14:58
Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе помощи молодым семьям
Медиасток.рф
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Молодые семьи из Подмосковья могут получить полезную информацию о родительстве и детях в мобильном приложении «Добродел». Там можно узнать о планировании беременности, получении документов новорожденного, зачислении ребенка в детский сад и о многом другом.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, перейти в раздел «Проект для молодой семьи» можно, выбрав тематический баннер в верхнем меню портала. Там можно узнать о ведении беременности, льготах для беременных, получении первых документов на новорожденного, пособиях, записи в детский сад и о многом другом.

\"Кроме этого, в приложении собраны: «Мы - родители в Подмосковье», «Карта роддомов», «Мама на работе», «Советы по воспитанию». А также онлайн-услуги, которые могут получить семьи с новорожденными и беременные женщины\", - добавили в министерстве.

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Семья Добродел
19 июля 2024, 14:58
Новое оборудование купили для детской школы искусств в поселке Глебовском
https://vk.com/goistra
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В структурное подразделение Глебовской школы искусств купили новое оборудование для учебных классов. Одна интерактивная панель может заменить старую технику для показа и прослушивания музыки, меловую доску и компьютер.

Использование новой интерактивной панели расширит возможности процесса обучения юных музыкантов. Она, к примеру, поможет на уроках сольфеджио. Также новое оборудование принесет пользу не только музыкантам, но и художникам.

Развитие творческого потенциала - одно из приоритетных направлений городского округа Истра. Поэтому все учреждения культуры каждый год обновляются как внешне, так и внутренне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах обновить до 2026 года еще 20 школ искусств и домов культуры.

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Дети Школы Истра
19 июля 2024, 14:39
Школьники в Истре совершили сплав по реке Кирженец
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Воспитанники «Центра творческого развития и гуманитарного образования» из Истры совершили сплав по реке Кирженец. Также ребята посетили музеи и посмотрели местные достопримечательности.

Ребята проплыли 160 километров по реке Кирженец в сопровождении педагогов. Они не только научились управлять байдарками, но и изучили природу этих мест, а по вечерам пели песни у костра под гитару. После туристического отдыха детей отвезли в музей деревянной ложки в город Семенов. В нем представлена обширная коллекция ложек - самых разных форм, отделок и цветов.

Воспитанники «Центра творческого развития и гуманитарного образования» из Истры совершили сплав по реке Кирженец.

Также ребята посетили музеи и посмотрели местные достопримечательности.

Также они посетили музейно-туристический центр «Золотая Хохлома». Еще одним местом путешествия стал Макарьевский Желтоводческий монастырь.

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Дети Истра Туризм Реки
19 июля 2024, 14:17
Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортинвентаря
АО "Мострансавто"
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Компания «Мострансавто» напомнила жителям правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах. Некоторое снаряжение можно брать с собой бесплатно, а за некоторое придется доплатить.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, любители активного образа жизни могут бесплатно переводить с собой инвентарь, размер которого не превышает 120 сантиметров. Это может быть самокат, ролики или скейтборд. За провоз более крупных предметов нужно будет доплатить, при этом их размер не должен превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза спортивного инвентаря в городских автобусах составляет 54 рубля, в пригородных - от 54 до 162 рублей.

«Водитель может отказать пассажиру в перевозке снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. Также спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», - добавили в министерстве.

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Автобусы

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