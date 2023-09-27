Первое в России импортозамещающее производство раствора для контактных линз появится в Подмосковье

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Застройщик - «Окей Вижен Технологии» - резидент особой экономической зоны «Дубна». Сейчас на отведенной стройплощадке начались подготовительные работы.

Двухэтажный завод площадью две тысячи «квадратов» будет заниматься изготовлением офтальмологических растворов, в том числе пероксидного. Жидкость будут разливать во флаконы по 100, 240 и 360 миллилитров в объеме до 12 миллионов штук в год. Также в цеху планируют готовить растворы медицинского назначения.

Инвестиции в проект составят около 275 миллионов рублей. Это будет первый подобный завод в России и он поможет заместить импорт офтальмологической продукции.

Открытие нового завода позволит создать 51 рабочее место. Окончание строительства запланировано на второй квартал 2024 года.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача - держать такой темп.

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