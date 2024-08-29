29 августа 2024, 10:36

Первое в Подмосковье отделение федерации самбо открылось в Павловском Посаде

Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Новую концепцию развития самбо в Павловском Посаде обсудили в местном отделении партии «Единая Россия». Городской округ первым присоединился к Федерации боевого искусства Московской области. Благодаря нововведению в округе появится больше возможностей для спортсменов.

Исполнительный директор Федерации Александр Гавриленков, координатор проекта «За самбо» Василий Ерохин, депутаты фракции «Единая Россия» Наталья Золина и Алексей Чесмин приняли участие в обсуждении за круглым столом. На заседании выбрали руководителя отделения в Павловском Посаде.

Развитие боевого искусства в селах и школах округа - одно из главных направлений Федерации. В рамках программы «Самбо в школу» в общеобразовательном учреждении № 11 откроют специализированный зал после капитального ремонта. Дети смогут заниматься там с сентября.

«Наши главные задачи - не только сохранить здоровье юных спортсменов, но и привлечь как можно больше детей и подростков в секции самбо. Развитие партийного проекта „Зa самбо“ в нашем округе имеет ключевое значение. Мы активно работаем над тем, чтобы внедрить самбо в школы и сельские населенные пункты, делая его важной частью системы физического воспитания», - отметил муниципальный координатор партийного проекта «Зa самбо» Василий Ерохин.

Участники встречи передали полномочия местному отделению самбо в Павловском Посаде, а также договорились о поставке матов и «покрышек» от Федерации Московской области.

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Павловский посад
29 августа 2024, 10:57
Вакцинация от гриппа началась в Раменском округе
Телеканал «360»
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В Раменском стартовала прививочная кампания. Вакцинация от гриппа проводится во всех поликлиниках, а также амбулаториях и фельдшерско-акушерских пункта округа.

В распоряжении медиков трех- и четырехвалентные вакцины, которые защищают от популярных штаммов вируса. В группе риска дети, люди с хроническими заболевания и пожилые.

Врачи отметили, что заражение гриппом может приводить к серьезным осложнениям. Под удар попадают дыхательная система, нервная и сердечно-сосудистая. Прививка является лучшей профилактикой.

«Сейчас наиболее благоприятный период получить вакцину, потому что у вас есть возможность спокойно выработать иммунитет», - говорит заведующая эпидемиологическим отделом Раменской областной больницы Надежда Кобылянская На выработку иммунитета организму требуется три недели. Записываться, чтобы сделать прививку, не надо. Достаточно прийти в лечебное учреждение с медицинским полисом и паспортом.

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Вакцинация Раменское
29 августа 2024, 02:26
Врачи Павлово-Посадской больницы обследуют жителей Евсеева 28 августа
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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт больницы Павлово-Посадского городского округа отправится в деревню Евсеево 28 августа. Все желающие смогут измерить давление, сделать кардиограмму и флюорографию, сдать анализы и проконсультироваться у терапевта.

Диспансеризация на свежем воздухе пройдет 28 августа в Евсееве Павлово-Посадского округа. Жители деревни, а также ближайших населенных пунктов получат консультацию врача-терапевта, сдадут общий анализ крови на холестерин и глюкозу, измерят артериальное давление, сделают электрокардиограмму и флюорографию.

Мероприятие организуют 28 августа с 09:00 до 13:00 по адресу: деревня Евсеево, дом № 23/а. С собой необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

«Подобная практика помогает нам выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. А это в свою очередь способствует более успешному лечению и скорейшему выздоровлению. Берегите себя, проверяйте свое здоровье, ведите активный и правильный образ жизни», - сказали сотрудники Павлово-Посадской больницы.

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Здравоохранение Павловский посад
29 августа 2024, 00:46
Окулисты бесплатно осмотрят детей в Истре с 29 августа по 2 сентября
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Юным жителям Истры окулисты бесплатно проверят зрение и проведут консультацию. Врачи примут маленьких пациентов 29, 30 августа и 2 сентября.

Дети из Истры смогут побывать на приеме у окулиста 29, 30 августа и 2 сентября с 10:30 до 16:00 по адресу: улица 9-й Гвардейской дивизии, дом № 53.

С собой необходимо принести копии свидетельства о рождении ребенка или его паспорта, страховой полис и удостоверение личности родителя. Записаться на прием можно по номеру телефона: 7 (926) 311-41-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в 8 округах в этом году.

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Дети Истра Врачи
29 августа 2024, 00:27
Более 160 торговых точек рядом со школами и детсадами проверили в Мытищах
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Сотрудники Управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи проинспектировали свыше 160 пунктов торговли рядом с детскими образовательными учреждениями. В результате проверки выявили 11 нарушений правил торговли алкогольной продукцией.

Рейд по торговым пунктам организовали специалисты администрации Мытищ. Всего они обошли 163 точки, находящиеся вблизи школ, гимназий и детских садов. Владельцы 11 магазинов нарушили правила и продавали алкоголь рядом с образовательными учреждениями. Им выпишут штраф и конфискуют продукцию.

Любой житель может сообщить о нарушениях по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 30, по телефону 8 (495) 581-13-48 и электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Школы Мытищи Правила Алкоголь Торговля Магазины

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