29 января 2025, 15:25

Первое в 2025 году заседание Совета депутатов прошло в Серпухове

Читайте нас в: Google Новости

В Серпухове прошло первое в новом году заседание Совета депутатов городского округа под председательством Михаила Шульги. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков.

На повестке дня стояло 13 вопросов, касающихся различных сфер жизни округа. Среди них имущественные отношения, бюджетные вопросы, изменения в штатной структуре Контрольно-счетной палаты, приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Особое внимание депутаты уделили внесению изменений в стратегию социально-экономического развития наукограда Серпухов и план мероприятий по ее реализации до 2032 года. Перечень задач, утвержденный в октябре прошлого года на заседании Научно-технического совета муниципалитета, дополнили инициативами по реконструкции школьных стадионов в Пущине и Протвине в 2025 году, капитальному ремонту здания в Серпухове для создания опытно-образовательной площадки «IT-центр» ЦДО «Развитие» в 2026 году и оснащения пяти профильных классов в школах округа к 2027 году.

Принятые решения направлены на улучшение образовательной инфраструктуры и развитие научного потенциала округа.

Серпухов Депутаты
29 января 2025, 17:56
Выставку графики Виктора Числова открыли в Богородском округе
Читайте нас в: Google Новости
В Ногинском торговом центре «Атриум» состоялось открытие персональной выставки графики Виктора Числова. Мероприятие привлекло множество зрителей и прошло в уютной обстановке кофейни Coffee Story.

Автор является членом Ногинского отделения Союза художников Подмосковья и Союза художников России, что подчеркивает его значимость в художественном сообществе. Творения Виктора Числова запомнились зрителям благодаря своей искренности и лиричности, отражая красоту родной природы.

В день открытия выставки прозвучали теплые слова от коллег и друзей, которые высоко оценили профессионализм и уникальный стиль художника. Атмосфера праздника усиливалась звуками саксофона, а за панорамными окнами открывался вид на предвечерний город.

Посетители оставили восторженные отзывы, отмечая интеллигентность и спокойствие картин, а также впечатляющие пейзажи, созданные с использованием цветного карандаша. Выставка стала настоящим подарком для жителей Богородского округа и предоставила уникальную возможность насладиться искусством за чашечкой ароматного кофе.

Выставки Художники Богородский
29 января 2025, 17:39
Более 800 кг старой бытовой техники приняла с января площадка «Мегабак» в Истре
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Жителям муниципалитета напомнили о возможности сдать в пункт приема «Мегабак» отработавшие бытовые приборы и получить денежное вознаграждение. Площадка расположена в Истре на улице Ленина, у дома № 1.

Пункт «Мегабак» в Истре был открыт в 2021 году в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Удобная локация в черте города активно используется жителями и позволяет собирать большие объемы вторсырья.

Только с начала января текущего года на переработку отправили более 800 килограммов отслужившей бытовой техники, которую сдали горожане.

В 2024 года площадка из-за высокой востребованности была увеличена вдвое. На территории имеются бункеры для сбора черного и цветного металла, бытовой техники, отработанных шин, пластика, макулатуры и текстиля, батареек, стекла, алюминиевых банок и другого сырья. Также установлен уголок буккросинга, видеокассет и игрушек, Информация об условиях приема вторсырья размещена на информационном стенде.

Истра Экология Мусор
29 января 2025, 17:26
Лыжные соревнования в память о тренере Николае Данилине прошли в Истре
пресс-служба администрации м.о. Истра
Читайте нас в: Google Новости
Мероприятие стало праздником для любителей зимних видов спорта. Каждый участник мог проявить себя на дистанции и показать свой уровень физической подготовки.

Тренер Николай Данилин был гордостью муниципального округа и настоящей легендой. Соревнования призваны были напомнить о его вкладе в развитие лыжного спорта в Истре.

На старт вышло более 60 спортсменов самого разного возраста. Лучшие результаты показали Петр Выборов, Глеб Горбачев, Яна Уварова, Ульяна Кравчук, Тимофей Сотсков, Анастасия Головина, Евгений Клюквин и Татьяна Короткова.

Серебряными призерами соревнований стали Стефан Горбачев, Святослав Митянин, Артем Джураев, Максим Волков, Анна Асеева, Анастасия Островская, Любовь Кравчук и Василиса Петрова. Бронзовые награды выиграли Владимир Выборов, Иван Буренков, Всеволод Русманов, Павел Михайлин, Екатерина Пшеничникова, Ирина Хлестова, Александра Веселова и Алина Кулаева.

Спортсмены получили подарки от спонсора турнира ООО «Салат глобал» и неравнодушных жителей, организовавших призовой фонд соревнований.

Спортсмены Истра
29 января 2025, 16:38
Глава Подольска провел встречу с сотрудниками промпредприятия в Климовске
Пресс-служба администрации Подольска
Читайте нас в: Google Новости
Встреча в формате выездной администрации прошла на промышленном предприятии в Климовске. На мероприятие пришли глава округа, депутаты и прокурор.

Участниками встречи стали председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, прокурор Иван Денисов, депутат Мособлдумы Павел Максимович и сотрудники администрации муниципалитета.

Собравшимся рассказали о модернизации жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстве парков. Так, в парке «Дубрава» появятся игровые площадки и места для отдыха. Также работы пройдут в лесопарке «Дубки».

Кроме того, на мероприятии обсудили деятельность «УК Подольск», содержание жилищного фонда и прилегающей территории. Здесь отрегулируют работу подрядчиков, которые складируют мусор во дворах.

Другими темами стали работа общепита, транспортная доступность и расселение аварийного жилья. Специалисты зафиксировали обращения и взяли их в работу.

«В микрорайоне Климовск проводим больше всего работ по модернизации объектов теплоснабжения, капитальному ремонту многоквартирных домов. Справедливо, что основные вопросы звучали именно по этим направлениям», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подольск Благоустройство ЖКХ

Новости по теме