Первое родительское собрание провели в Инженерной школе в Дмитрове
Для родителей учеников Инженерной школы провели общее собрание. Они узнали о безопасности и питании детей, режиме работы школы и предстоящих событиях.
Мамы и папы учеников узнали больше о проекте «Школа полного дня» и «Выходи решать». Там особый акцент сделан на внедрение новых технологий, проектной работы и практических занятий на базе «Кванториума».
По словам организаторов, родительские собрания - важная часть образовательного процесса. Родители и педагоги могут обсудить новые идеи, технологии и проекты для развития детей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье и Узбекистан будут сотрудничать в образовании.
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