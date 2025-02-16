Первое пленарное заседание Общественной палаты нового созыва прошло в Химках

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Общественная палата продолжает оставаться важным инструментом для взаимодействия между жителями и властью, помогая людям в повседневных вопросах.

«Общественная палата объединяет самых разных людей и выстраивает прямой, открытый диалог между властью и жителями. Наша общая цель - развивать Химки. Делать все, чтобы город становился лучше и удобнее для жизни. Это работа по различным направлениям: медицина, спорт, здравоохранение. Продолжим поддерживать бойцов СВО и их семьи», - отметила временно исполняющий полномочия главы Химок Елена Землякова.

По итогам голосования председателем был избран Александр Пронин, а ответственным секретарем стала Анна Лаврухина. Заместителями председателя назначены Ирина Должкова и Егор Горовой.

Елена Землякова и председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский поздравили новых членов палаты с избранием, отметив важность конструктивного сотрудничества и поблагодарив членов предыдущего созыва за их труд.