Первое очное заседание клуба экспортеров прошло в Подмосковье

«Экспорт - это знак качества для каждого производителя, показатель успеха и востребованности его продукции. Это доказательство того, что его товар в состоянии „занять“ свою долю рынка не только у нас в России, но и имеет потенциал в других странах», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что в число лучших экспортеров Подмосковья вошли 35 компаний. На данный момент в Московской области работают свыше шести тысяч экспортеров, почти 5,6 тысячи из которых - представители МСП.

«Этот показатель у нас чуть выше, чем в других регионах. В среднем по России доля МСП-экспортеров составляет порядка 1%», - заключила Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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