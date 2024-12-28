28 декабря 2024, 17:04

Первое автоматизированное производство акустических систем открыли в Мытищах

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Компания «Гагарин Урал Завод» в Мытищах запустила первую роботизированную линию по производству акустических систем в России. На предприятии будут выпускать более пяти миллионов единиц продукции в год.

Нововведение повысит качество продукции и снизит уровень брака до 0,1%. Заказчиками уже стали ведущие автомобильные заводы страны: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ и другие крупные компании.

Еще одну автоматизированную линию, оснащенную искусственным интеллектом, откроют во втором квартале 2025 года. При этом темп производства увеличится до 10 миллионов экземпляров в год, а к 2030 году - до 50 миллионов. Такие объемы полностью покроют спрос российского рынка в акустических системах для оборонной промышленности, Российских железных дорог, стадионов, концертных залов, систем оповещения.

Роботизированные линии сделают «Гагарин Урал Завод» уникальным в своем роде предприятием с высокотехнологичной автоматизации не только в России, но и в Европе. С официального разрешения родственников первого космонавта Земли 12 апреля 2024 года компания запустила пилотную сборку портативных колонок под брендом «Гагарин».

Мытищи Россия Юрий Гагарин
28 декабря 2024, 17:03
МинЖКХ Подмосковья: тарифы на коммунальные услуги не вырастут в январе
Unsplash
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Тарифы на коммунальные услуги не изменятся в Подмосковье в ближайшие шесть месяцев. В Министерстве ЖКХ региона отметили, что повышения ожидаются с 1 июля 2025 года. С лета будет действовать средний индекс повышения платы за коммунальные услуги в размере 13,3% с возможностью отклонения на 5%

Индексация тарифов проводится ежегодно в каждом регионе России с учетом местных особенностей. Основными факторами роста тарифов станут прогнозируемое увеличение цен на энергоносители: газ - на 21,3%, электроэнергию - на 11,6%.

В ведомстве добавили, что максимальный рост платы для большинства округов Московской области составит 18,3%, но для шести муниципалитетов, где реализуют инвестиционные проекты по реконструкции теплоснабжения, индекс может быть повышен до 18,7%. Эти проекты направлены на снижение аварийности и улучшение надежности предоставления коммунальных услуг.

Напомним, ознакомиться с тарифами можно по ссылке.

ЖКХ
28 декабря 2024, 16:55
Энергетики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности с 29 декабря
Мособлэнерго
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В период новогодних праздников энергетики Московской области перейдут на усиленный режим работы. Он сохранится с 29 декабря по 9 января 2025 года, о чем сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Энергетики будут круглосуточно дежурить, чтобы обеспечить стабильное электро-, тепло- и газоснабжение жителей региона.

К работе готовы 657 бригад (3 223 человека), 2867 единиц спецтехники и 279 передвижных электростанций. Это позволит оперативно быстро устранить возможные нештатные ситуации на объектах электроснабжения.

Перед праздниками провели внеплановые проверки электросетей. Сотрудники компаний осмотрели линии электропередачи и оборудование.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что в регионе усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Жители могут обратиться за помощью при проблемах с подачей электро-, газо- и теплоресурсов в единую диспетчерскую службу своего городского округа, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию или позвонить голосовому помощнику по номеру 122.

Электричество
28 декабря 2024, 16:53
Еще 2 тысячи многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье
Фото Минимущества
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Свыше двух тысяч многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье с начала года. С августа они также могут выбрать альтернативу и получить денежную выплату. Такой возможностью уже воспользовались свыше трех тысяч человек.

Всего бесплатные земельные участки получили 2047 семей с тремя и более детьми, рассказали в МинимуществаПодмосковья. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, лидерами по этой работе стали Лотошино, Шаховская, Ступино, Серебряные Пруды, Волоколамск и Кашира.

«Всего с момента реализации закона участками обеспечены 37 353 семьи. Этот год не стал также исключением по передаче областной земли в собственность городских округов для дальнейшего формирования и предоставления семьям. Для этих целей муниципалитетам было передано более 392 гектаров», - рассказал он.

Тихон Фирсов добавил, что для обеспечения семей землей Клин получил в собственность 24 гектара, Воскресенск - 10 гектаров, Чехов - 178 гектаров, Раменский - 59 гектаров, Восход - 0,3 гектара, Пушкино - 8,6 гектара, Одинцово - 8,2 гектара, Мытищи - 22,6 гектара. Это позволит обеспечить участками еще 1960 семей.

В этом году в регионе также ввели альтернативу - семьи могут получить денежную выплату взамен недвижимости. Ее размер составляет 400 тысяч рублей. Такую поддержку уже получили 3,9 тысячи семей.

Отправить заявку на оформление выплаты можно по ссылке.

Льготы Дети Семья
28 декабря 2024, 16:39
Еще один незаконный хостел снесут в Мытищах по решению суда
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Расположенный в деревне Челобитьево городского округа Мытищи трехэтажный хостел снесут по решению суда в течение месяца. Экспертиза выявила несколько нарушений градостроительных, экологических и других норм.

Здание возвели на Шоссейной улице в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Судебная экспертиза показала, что это хостел, который построили под видом многоквартирного дома. При возведении владелец здания нарушил нормы землепользования, застройки, а также градостроительные, санитарные, экологические и противопожарные нормы.

Администрация Мытищ подала иск в Мытищинский городской суд о сносе самовольной постройки. Суд требование удовлетворил. По его решению предприниматель обязан снести здание в течение месяца. Если он требование суда проигнорирует, строение ликвидирует администрация муниципалитета, а с владельца взыщет все понесенные расходы.

Суд Мытищи Строительство

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