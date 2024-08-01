01 августа 2024, 09:22

Первенство России по автокроссу пройдет в Химках в августе

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Шестой этап первенства России по автокроссу пройдет в Химках. Около 50 юных спортсменов из 10 регионов страны выступят на стадионе Дома юных техников «Интеграл» 9 и 10 августа.

Торжественное открытие состязаний состоится 10 августа в 11:00 на стадионе технических видов спорта в Старбееве. Для зрителей и болельщиков вход свободный. Соревнования пройдут в классах: Д3-микро, Д3-мини, Д3-250 и багги-600. Автогонщикам предстоит проехать пять кругов по километровой трассе на время.

Напомним, в Химках регулярно проходят турниры всероссийского и областного значения. К ним готовят детей на базе современных спортшкол и спорткомплексов, оснащенных новейшим оборудованием. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин уделяет большое внимание развитию этой сферы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возвращении Дмитрия Абаренова в Минспорт региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
01 августа 2024, 09:37
Две новые программы поддержки бизнеса запустили в Подмосковье с 1 августа
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Еще две программы поддержки бизнеса запустили в Подмосковье 1 августа. Получить помощь смогут социальные предприятия и молодые бизнесмены. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Социальные предприятия из Подмосковья смогут получить субсидии в размере до двух миллионов рублей. Их можно направить на аренду, ремонт, коммунальные платежи и оборудование, компенсировав до 85% затрат.

Молодые предприниматели до 25 лет также смогут претендовать на поддержку и получить гранты от 100 до 150 тысяч рублей. Их можно также вложить в аренду, ремонт и закупку техники.

Узнать подробнее о субсидиях и грантах можно на инвестиционном портале региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области
01 августа 2024, 09:34
Пятиэтажный паркинг на 300 машин построят в ЖК «Измайловский лес»
ПИК
Читайте нас в: Google Новости
Компания «ПИК» построит еще один многоуровневый паркинг на 300 машин в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Площадь пятиэтажного паркинга с помещением для шиномонтажа составит 8,6 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены системы противопожарной безопасности, включая пассажирский лифт грузоподъемностью 630 килограммов и две эвакуационные лестницы. Сейчас завершаются работы по монтажу металокаркаса, строители приступают к прокладке наружных инженерных сетей.

В ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых заселены. На территории работают два паркинга, новый станет третьим. В проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
01 августа 2024, 09:30
Фильм об истории авиации показали воспитанникам спортшколы в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Кинопоказ к годовщине первого полета легендарного самолета Ту-134 прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Его участниками стали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по фехтованию.

Гостями встречи с юными спортсменами стали заслуженный летчик-испытатель России Аркадий Газарян и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк. Они вместе с ребятам посмотрели фильм об истории отечественной авиации и достижениях российских авиаконструкторов. После сотрудница института космических исследований и инженер-баллистик Ольга Черненко рассказала об особенностях и значении самолета Ту-134.

«Выбор места проведения мероприятия неслучаен. Химки - город с богатой историей, неразрывно связанный с развитием отечественного авиастроения. Именно здесь, на Химкинском машиностроительном заводе, в разные годы выпускались детали для многих легендарных самолетов, в том числе и для Ту-134», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Ранее в рамках этой инициативы в лагере школы № 29 показали фильм Сергея Эйзенштейна «Невская битва». Муниципальный депутат Наталья Каныгина рассказала ребятам о подвиге русских воинов под предводительством князя Александра Невского.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Авиация Химки Фильмы Школьники История
01 августа 2024, 09:15
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 31 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 1 и 2 августа на большей части территории региона ожидают первый класс пожарной опасности, при этом 1 августа в Истринском и Ступинском, а также 2 августа в Луховицком лесничестве и лесничестве «Русский лес» ожидают второй класс. Он также установится в области 3 августа, кроме Ногинского, Орехово-Зуевского и Талдомского лесничеств, где спрогнозировали первый класс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары

Новости по теме