Первенство России по автокроссу пройдет в Химках в августе

Еще две программы поддержки бизнеса запустили в Подмосковье 1 августа. Получить помощь смогут социальные предприятия и молодые бизнесмены. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Социальные предприятия из Подмосковья смогут получить субсидии в размере до двух миллионов рублей. Их можно направить на аренду, ремонт, коммунальные платежи и оборудование, компенсировав до 85% затрат.

Молодые предприниматели до 25 лет также смогут претендовать на поддержку и получить гранты от 100 до 150 тысяч рублей. Их можно также вложить в аренду, ремонт и закупку техники.

Узнать подробнее о субсидиях и грантах можно на инвестиционном портале региона.

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