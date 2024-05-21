Первенство Подмосковья по синхронному плаванию прошло в Чехове
Первенство Подмосковья по синхронному плаванию собрало в Чехове 22 команды. В бассейне Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова участницы показали повороты в воде, сцепки, анбалансы и вращения.
В Чехов приехали спортсмены из 13 городов Подмосковья. Девушки и юноши до 13 лет выступали в четырех видах: комби, соло, группы и дуэты. Судьи оценивали сложность программы, синхронность, качество исполнения связок и артистизм. Одним из самых сложных элементов считают гибриды - когда спортсмены поднимают ноги над водой, задерживая дыхание.
Главный судья соревнований - трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент Федерации синхронного плавания Московской области Ольга Брусникина.
«В этом году у нас произошла большая трансформация в системе судейства. Прошли большие изменения в правилах. Они связаны с тем, что Международная федерация изменила правила, и мы также следуем данным стандартам. Поэтому данное первенство впервые проходит по новой системе судейства», - рассказала Брусникина.
Первенство области для самых юных участниц - это первый пробный старт в карьере. Городской округ Чехов представили сразу несколько команд.
Московская область славится своими дворцами спорта, где тренируются синхронисты. Бассейн в Чехове - один из крупнейших в регионе. Спортсмены исполняли сложные движения в олимпийской чаше 50 на 25 метров.
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