Первенство Подмосковья по гандболу среди девочек началось в Протвине
В спортивной комплексе «Старт» в Протвине начался предварительный этап первенства Подмосковья среди юных гандболисток до 14 лет. Турнир продлится с 21 по 24 сентября.
В состязаниях поучаствуют восемь команд из Протвина, Егорьевска, Железнодорожного, Наро-Фоминска, Истры, Балашихи и Серебряных Прудов.
«Каждый из вас, и вы все вместе, я уверена, покажете высокое мастерство и волю к победе! Удачи и успехов всем командам», - пожелала местный депутвт Тамара Чеснокова.
«Протвино представляет две команды. У девочек боевое настроение, они должны победить. В прошлом году они у нас взяли чемпионство первенства», - сообщила тренер по гандболу в Протвине Ольга Иванова.
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