Первенство Подмосковья по гандболу среди девочек началось в Протвине

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В состязаниях поучаствуют восемь команд из Протвина, Егорьевска, Железнодорожного, Наро-Фоминска, Истры, Балашихи и Серебряных Прудов.

«Каждый из вас, и вы все вместе, я уверена, покажете высокое мастерство и волю к победе! Удачи и успехов всем командам», - пожелала местный депутвт Тамара Чеснокова.

«Протвино представляет две команды. У девочек боевое настроение, они должны победить. В прошлом году они у нас взяли чемпионство первенства», - сообщила тренер по гандболу в Протвине Ольга Иванова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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