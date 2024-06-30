Первенство Подмосковья по футболу среди юношей состоялось в Химках

Проведение турнира стало возможным благодаря проекту «Старший брат» партии «Единая Россия». Он стартовал в Подмосковье в 2016 году. Его миссия - социализировать подростков из малообеспеченных и многодетных семей, обеспечивать им досуг и приобщать к здоровому образу жизни. Благодаря реализации проекта сотни детей из Химок теперь занимаются в спортивных секциях и творческих кружках. В этот раз в первенстве также поучаствовали дети из малообеспеченных и многодетных семей.

«Спорт - это залог здоровья и поддержания отличной физической формы на долгие годы. И наша задача - предоставить всю необходимую поддержку и обеспечить детей инфраструктурой. Только с начала весеннего сезона в Химках провели 963 спортивных соревнования, в которых приняли участие почти 40 тысяч спортсменов», - сказал лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Подобные турниры и другие спортивные события проходят в округе регулярно при поддержке главы Химок Дмитрия Волошина.

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