13 января 2025, 22:49

Первенство Подмосковья по автокроссу пройдет в Химках 18 января

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Второй этап первенства по автокроссу среди юниоров проведут на базе Дома юных техников «Интеграл» городского округа Химки. Участие в соревнованиях примут гонщики в возрастной категории от шести до 18 лет.

Спортсмены будут состязаться в скорости на четырех классах автомобилей: Д3-мини, Д2-юниор, Д3-юниор и Д-250. Гонщикам предстоит показать свои умения в управлении транспортным средством на грунтовой трассе.

Открытие турнира состоится 18 января в 10:00 на стадионе Дома юных техников «Интеграл» в Старбеево. Среди участников будут как опытные спортсмены, так и любители. Поболеть за фаворитов сможет каждый желающий - вход свободный.

Напомним, что в городском округе Химки особое внимание уделяют развитию спорта. Так, в муниципалитете регулярно организуют турниры, эстафеты, веселые старты и многое другое.

Спортсмены Химки
13 января 2025, 23:52
Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления изменится с 14 января
МТППК
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Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих по Казанскому направлению, изменится с 14 января. Это вызвано проведением работ по модернизации объектов энергоснабжения на двух участках.

Работы планируется провести 14, 23 и 28 января на перегоне Дивово - Рыбное в технологические окна с 07:40 до 10:40. Это повлияет на расписание ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Ряжск и Рязань-2. Из расписания также выведут пригородные поезда № 6005 и № 6012, которые следуют по маршруту Рязань-1 - Дивово и обратно.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к изменениям и ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов.

Получить необходимую информацию можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

РЖД Дороги Поезда
13 января 2025, 23:07
Шесть спортсменов из Домодедова победили на турнире по вольной борьбе
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В поселке Часцы Одинцовского района состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный Новому году. Участниками состязаний стали 70 юношей и девушек из Домодедова, Одинцова, Чехова и Рузы.

Городской округ Домодедово на турнире представила команда воспитанников спортивного клуба «Атлант». Готовил борцов к состязаниям тренер Владимир Чертков.

По итогам соревнований чемпионами стали шесть спортсменов из Домодедова: Миша Лепилин, Максим Коновалов, Тимур Галчинский, Влада Галчинская, Никита Михалаки, Александр Фомичев. Серебро турнира выиграли Ярослав Яковенко и Егор Некрылов. Бронза досталась Анастасии Коноваловой и Ильясу Ибрагимову.

«Поздравляем наших спортсменов с достойным результатами! Это хорошее начало в Новом году. Желаем и дальше достигать новых высот и побед!» - прокомментировали в пресс-службе Администрации городского округа Домодедово.

Спортсмены Город Домодедово
13 января 2025, 22:57
Свыше 70 ям на дорогах ликвидировали в Химках с начала этого года
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Сотрудники коммунальных служб устранили более 70 ям на дорогах и во дворах жилых домов в городском округе Химки с начала нового 2025 года. Бригады трудятся во всех микрорайонах округа.

Ремонт дорожного покрытия идет на улицах Строителей, Родионова, Лавочкина, Молодежной и Юбилейном проспекте. Помимо этого, устранят повреждения полотна на мосту Победы, а также на улицах Гоголя, Бурденко, Березовая аллея и Проспект Мира.

Адреса, на которых провели или планируют провести ремонтные работы, коммунальные службы городского округа Химки определили с учетом просьб местных жителей. Контроль за работами осуществляют с помощью автоматизированных систем наблюдения.

Напомним, что в прошлом году в Химках ликвидировали свыше 22 тысяч дорожных повреждений и обновили пять участков трасс длиной почти семь тысяч километров.

Благоустройство Химки
13 января 2025, 22:37
Еще 18 ракет с изобретенными в Химках двигателями успешно запустили в космос
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Благодаря разработкам инженеров химкинского научно-производственного объединения «Энергомаш» 18 ракет-носителей успешно запустили в космос. Всего за семь лет без происшествий стартовали 134 отечественных космических аппарата.

Двигатели для ракет разработали в Научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки. Космические аппараты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» взлетели на двигателях моделей РД-107А и РД-108А, всего было 14 запусков. Еще восемь ракет пустили с космодрома Байконур и три - с «Восточного» и «Плесецка». Работоспособность ракет «Ангара-А5» и «Ангара-1.2» обеспечили двигатели РД-191. Космодром «Мыс Канаверал» вывел две ракеты РН «Atlas V» на двигателях модели РД-180.

Напомним, что с 2018 года 134 взлета отечественных ракет-носителей обошлись без происшествий. Это рекордная серия результативных запусков.

Химки Космос

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