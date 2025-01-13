Первенство Подмосковья по автокроссу пройдет в Химках 18 января

Спортсмены будут состязаться в скорости на четырех классах автомобилей: Д3-мини, Д2-юниор, Д3-юниор и Д-250. Гонщикам предстоит показать свои умения в управлении транспортным средством на грунтовой трассе.

Открытие турнира состоится 18 января в 10:00 на стадионе Дома юных техников «Интеграл» в Старбеево. Среди участников будут как опытные спортсмены, так и любители. Поболеть за фаворитов сможет каждый желающий - вход свободный.

Напомним, что в городском округе Химки особое внимание уделяют развитию спорта. Так, в муниципалитете регулярно организуют турниры, эстафеты, веселые старты и многое другое.