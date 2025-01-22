22 января 2025, 01:08

Первенство Подмосковья по автокроссу прошло в Химках

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Второй этап первенства Подмосковья по автокроссу провели на трассе Дома юных техников «Интеграл» в Химках. Участие в соревнованиях приняли 25 гонщиков со всего региона.

Гонщики должны были преодолеть дистанцию за кратчайшее время: от результата квалификационного заезда зависела позиция автомобиля на следующем этапе.

«Воспитанники Дома юных техников „Интеграл“ показали достойные результаты. Они очень талантливые спортсмены и под руководством опытных тренеров с юных лет учатся побеждать», - отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Кубок Kramar Motosport - масштабное событие в мире автокросса. Многоэтапный чемпионат может включать до 12 туров за один сезон. Химки традиционно принимают от двух до трех этапов первенства.

Победителей определили в нескольких номинациях: классы Д3-Мини, Д3-250 и Багги-600. Лучшие спортсмены получили памятные призы и награды. Первое место во втором этапе первенства заняла команда «ЦСКА» из учебно-спортивного центра «Перово».

Спортсмены Химки
22 января 2025, 01:49
Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах
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В городском округе Мытищи впервые в этом году прошло заседание Совета Общественной палаты нового созыва. На мероприятии из числа активистов выбрали новых консультантов-экспертов.

Специалисты-консультанты будут работать в разных комиссиях Общественной палаты. Руководители комиссий поделились своими идеями, планами и проектами на ближайшее будущее.

«На заседании Общественной палаты еще раз обсудили правильность составления отчетов своих мероприятий, взаимодействие между комиссиями, вовлечение в свои ряды молодежи, взаимодействие с депутатским корпусом, структурами администрации и некоммерческими организациями» , - рассказал председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош.

Более детально участники каждой комиссии Общественной палаты обсудят свои планы уже на профильных заседаниях.

Мытищи
22 января 2025, 01:34
Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
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В городском округе Химки 22 января в День освобождения Московской области от немецких захватчиков проведут патриотические лекции, мастер-классы и кинопоказы.  Жители почтят память героев и узнают много нового об исторических событиях тех лет.

Ученикам школы «Лига первых» расскажут о быте советских солдат. Ребята поучаствуют в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей.

У мемориала «Вечная слава защитникам Родины» на улице Пожарского организуют традиционный торжественный митинг «Свеча памяти». Жители почтят память героев минутой молчания и возложат живые цветы к подножию монумента.

Документальный фильм о Великой Отечественной войне покажут в школе «Флагман». Присоединиться к просмотру сможет каждый желающий по адресу: улица Молодежная, строение № 54А.

«Это важнейшее событие нельзя оставить без внимания. Приглашаю принять участие в мероприятиях всех жителей округа», - отметил директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, для этого в округе реализуют масштабную общественную программу «Химки. Успех в единстве поколений».

Химки История Патриотизм
22 января 2025, 01:26
Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках
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Экскурсию «Мой путь» по Церкви Сретения Господня организовали для жителей Химок. Поездку приурочили к 90-летию русского священника, проповедника и автора книг Александра Меня.

Участники прослушали увлекательную лекцию о судьбе и духовном пути Александра Меня, его пастырской жизни и творчестве. Посетить церковь мог каждый желающий по предварительной записи.

«Александр Мень внес огромный вклад в развитие русской православной церкви и духовной мысли прошлого века. Его работы остаются актуальными и сегодня», - поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Экскурсия стала частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина. Ее цель - сохранение исторического и культурного наследия страны и города. Ежедневно в рамках проекта в округе проводят тематические мастер-классы, концерты, лекции и кинопоказы.

Химки Экскурсии
22 января 2025, 01:25
Дискотека для пенсионеров в стиле ретро прошла в Химках
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Дискотеку в стиле 80-х провели в Многофункциональном социальном центре «Восход» городского округа Химки. Пенсионеры танцевали, подпевали любимым исполнителям и участвовали в конкурсах.

Участники клуба «Активное долголетие» не только танцевали под песни своей молодости, но и проверили себя на знание эпохи в традиционных советских конкурсах: «угадай мелодию», «ассоциации» и других. Гвоздем программы стал вальс: собравшиеся разбились на пары и кружили в центре зала.

«Выбрали именно такую тематику, поскольку это время их молодости, любви, впечатлений. Такое мероприятие можно назвать традиционным», - отметила заместитель руководителя клуба «Активное долголетие» Анастасия Хаврик.

Дискотеку в стиле ретро проводят в Химках уже второй год. Каждый раз мероприятие привлекает в танцевальные залы свыше ста человек.

Пенсионеры Химки Активное долголетие

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