Первенство по спортивному ориентированию среди 11 команд провели в Химках

Состязания по спортивному ориентированию провели в лесной зоне парка Толстого в Химках. Спортсмены выступили в коротких пешеходных дистанциях первого и второго класса. Каждого обеспечили чипом для определения времени старта и финиша. Юные ориентировщики преодолевали на дистанции подъемы и спуски, навесную переправу, параллельные перила и маятник.

Спортсменов поддерживали болельщики. Участники состязаний отметили, что городской турнир для них - лишь начало пути, они и дальше планируют заниматься ориентированием и улучшать свои навыки.

«Это сразу душу греет, ты бежишь и думаешь, как же здорово, когда ты можешь трогать веревки, какие-то жумары, карабины и ты просто получаешь от этого удовольствие. Сюда и тянет в этот спорт», - рассказала участница соревнований Варвара Михайленко.

Два раза в год в Химках организуют первенство по спортивному ориентированию. Лучшие спортсмены представляют округ на соревнованиях более высокого уровня.

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