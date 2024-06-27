Первенство по плаванию прошло во Дворце спорта «Дельфин» в Воскресенске

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Наталья Старцева сообщила, что за год проводится шесть таких стартов: четыре открытых первенства и два кубка. Это заключительный старт в этом сезоне.

Соревнования стали настоящим праздником спорта и дали возможность юным пловцам продемонстрировать свои достижения, а также установить новые личные рекорды.

Отметим, что заключительный этап сезона показал высокий уровень подготовки участников и подтвердил значимость таких мероприятий для развития спортивного мастерства молодежи. Организаторы выразили надежду, что в следующем году соревнования соберут еще больше участников и зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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