02 июля 2024, 18:07

Первенство по футболу среди дворовых команд пройдет в Лобне 12 июля

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В городском округе Лобня открыта регистрация команд для участия в Первенстве муниципалитета по футболу среди подростков в возрасте 12-14 лет. Старт соревнований намечен на 12 июля.

Турнир проводится с целью способствовать развитию спортивных навыков и сплочению молодежи через спортивные соревнования. Мероприятие пройдет на спортивной площадке «Академии спорта» в формате 6×6. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.

Напомним, что городской округ Лобня активно развивает спортивную инфраструктуру. В конце прошлого года на территории школы «Академия спорта» была открыта новая многофункциональная площадка, что способствует разнообразию спортивных мероприятий и занятий для жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Лобня Футбол
02 июля 2024, 18:07
Схему работы семи светофоров изменят в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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Министерство транспорта Подмосковья продолжает активные действия по ликвидации пробок в регионе. Особое внимание уделено Лобне, где увеличили время выезда с Краснополянского шоссе на улицу Горки Киовские. Это решение значительно улучшило пропускную способность данного участка дороги.

Помимо перенастройки светофоров, в Лобне также проводится модернизация оборудования для регулировки движения. Например, специалисты установили бело-лунные секции и изменили пофазный разъезд, убрав пешеходную фазу, на нескольких городских светофорах. Эти шаги направлены на увеличение пропускной способности дорожных участков и перекрестков в среднем на 10-15%.

В общей сложности планируется перенастроить семь светофоров на перекрестках улицы Ленина и Физкультурная, Букинского шоссе и улицы Циолковского, улицы Ленина и Катюшки, улицы Ленина и Борисова, Букинского шоссе и улицы Промышленная, улицы Батарейная и Жирохова, а также улицы Батарейная и выезда из магазина «МЕТРО».

Отметим, что эти меры направлены на значительное улучшение транспортной ситуации в Лобне и способствуют созданию более комфортных условий для всех участников дорожного движения. Минтранс Подмосковья продолжит работу по оптимизации движения и борьбе с пробками, внедряя современные технологии для повышения эффективности транспортной инфраструктуры региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Дороги
02 июля 2024, 18:06
Более 23 тысяч заявлений подали в колледжи и техникумы Подмосковья с июня
Министерство образования МО
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С начала приемной кампании в колледжи и техникумы Подмосковья абитуриенты подали уже 23,5 тысячи заявлений. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«В этом году мы увеличили число бюджетных мест до 19 тысяч - это на тысячу больше, чем годом ранее. В первую очередь нововведения коснулись специальности сварщика и направления „технология машиностроения“, на них мы видим особый спрос среди поступающих», - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Колледж «Подмосковье» принял уже 1,6 тысячи заявлений. На втором месте Щелковский колледж, туда подали 1,3 тысячи заявок. Замыкает тройку самых востребованных Электростальский колледж, поступить в который захотели уже 1,1 тысячи абитуриентов.

Самое популярное направление этого года - «Информационные системы и программирование». Более двух тысяч выпускников хотят получить профессию этого профиля. Востребованы также направления, связанные с ремонтом машин, сваркой и электрикой.

Заявление в колледжи и техникумы Подмосковья можно подать через портал gosuslugi.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Студенты Образование
02 июля 2024, 18:05
Мастер-классы и концерт провели в Воскресенске ко Дню молодежи
Телеканал «360»
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День молодежи в Воскресенке прошел в парке Кривякино и на Новлянской набережной. Участники фестиваля поучаствовали в мастер-классах, спортивных состязаниях и концерте.

В парке Кривякино прошел концерт творческих коллективов округа. Организаторы также подготовили активности и мастер-классы.

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На Новлянской набережной сделали акцент на патриотизм. Для гостей организовали выставку музейных экспонатов и провели мастер-классы от патриотического клуба. Каждый желающий мог сплести маскировочные нашлемники. Градообразующее предприятие Воскресенска предлагало посадить клубнику и удобрить ее. Среди участников был и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Вы молодые, энергичные. У вас все впереди. Живите, дерзайте, будьте активными, не будьте равнодушными - самое главное. Верьте в свои силы!» - сказал он.

Молодежь Воскресенск
02 июля 2024, 18:00
Встреча главы Одинцова с жителями прошла в поселке ВНИИССОК
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с жителями поселка ВНИИССОК.

Главной темой встречи стала работа фельдшерско-акушерского пункта «Грибовский». Сегодня в учреждении нужны медики - туда уже направлены педиатр и невролог. Там также требуется косметический ремонт.

Фельдшерский пункт планируется расширить до амбулатории, присоединив часть здания почты. Это улучшит качество медицинской помощи для жителей улиц Березовая, Дружбы, Рябиновая, Кленовая и улицы Кутузова.

Жители также обратились к главе с просьбой о ремонте подъездов, крыш, снижении тарифов и уборке придомовой территории. Управляющей компании «Одинцовская теплосеть» предстоит проверить дома и провести ремонтные работы. Также в поселке снесут недостроенные здания на улице Липовая, а участки направят под строительство социальных объектов.

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Одинцово Благоустройство Здравоохранение

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