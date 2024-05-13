Первенство по фигурному катанию прошло в Электростали

«Я знаю своих спортсменов, знаю, на что они способны по своему складу характера, темпераменту, координации. Поэтому предлагаю определенную композицию, исходя из моего видения. Родители подключаются, предлагают свои идеи. Вместе мы находим оптимальный вариант», - рассказала тренер-преподаватель Светлана Сошникова.

Алиса Ковальская получила первый спортивный разряд, Мария Мартынова - второй, Полина Станкевич - третий. Первый юношеский разряд у Иларии Колбацковой, второй - у Софии Лизавчук и третий юношеский разряд получила Софья Еремина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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