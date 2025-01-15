15 января 2025, 21:23

Первенство по бейсболу в Балашихе дало старт новому сезону 2025 года

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Первый матч нового бейсбольного сезона 2025 года прошел на стадионе «Труд» в Балашихе. Три команды спортшколы «Метеор» боролись против трех команд из Щелково.

Турнир прошел среди игроков до 19 лет. Серебро досталось воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» - команде «Вишни».

Отметим, что спортивную школу олимпийского резерва «Метеор» основали в 2004 году. Она на протяжении нескольких лет входит в топ-5 лучших спортшкол Московской области. Воспитанников здесь обучают футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. Спортшкола участвует в нескольких партийных и губернаторских проектах: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей специальной военной операции».

Спортсмены Балашиха
15 января 2025, 21:04
Рейд по проверке соблюдения правил перевозки опасных грузов пройдет в Балашихе
Медиасток.рф
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В городском округе Балашиха с 13 по 19 января пройдет профилактическое мероприятие «Опасный груз». Госавтоинспекторы проверят техническое состояние машин, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также все необходимые документы.

По Правилам дорожного движения Российской Федерации опасные грузы - это вещества или изделия из них, которые при перевозке несут угрозу жизни и здоровью людей, а также могут нанести вред природе.

Автоинспекторы осмотрят транспортные средства и их техническое состояние, а также проверят дополнительное оборудование по требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха проверят документы у водителей на груз и соблюдение ими режима труда и отдыха. Виновных оштрафуют в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

ГИБДД Балашиха
15 января 2025, 20:41
Звезды хоккея проведут матч с жителями Подольска 18 января
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В субботу горожане выйдут на лед со звездами российского хоккея. «Матч легенд», который состоится в Ледовом дворце «Витязь», станет первым в этом году.

Среди звезд хоккея в матче примут участие олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин. Капитаном команды станет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Также с легендами российского хоккея на лед выйдут музыкант и солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, ведущая Матч ТВ Наталья Кларк, а также актеры сериала «Молодежка» Иван Мулин и Тимур Ефременков.

Матч начнется 18 января в 10:00.

«Приходите болеть за своих! А в 15:00 оставайтесь поддержать игроков команды „Воевода“. Ребята сыграют с соперниками из „Ермака“ в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги», - пригласил жителей глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подольск Хоккей
15 января 2025, 20:24
Два кабинета маммографии откроют в Подольске в 2025 году
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В этом году в Подольске начнут работать два кабинета маммографии: в поликлинике № 3 и в поликлинике № 5. Всего за прошлый год 2074 пациентки прошли обследование грудных желез.

Маммография помогает выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Женщин, у которых обнаружили патологии, направляют на углубленное обследование. Пройти диагностику на маммографе могут пациентки старше 40 лет, которые проходили процедуру более двух лет назад. Для обследования нужно прикрепиться к одной из поликлиник округа.

Процедуру маммографии можно пройти в любой поликлинике Подольска по следующим адресам: улица Кирова, дом № 27, улица Батырева, дом № 7, Бородинская улица, дом № 22, Парковый проезд, дом № 9 корпус № 1, Больничный проезд, дом № 1, а также в стационаре на улице Кирова, дом № 38.

Новые кабинеты маммографии в этом году откроют в поликлинике № 3 на Литейной улице, дом № 40, и в поликлинике № 5 на проспекте 50 лет Октября, дом № 21.

Записаться на процедуру можно по телефону 122 и на региональном портале «Здоровье» по ссылке.

Подольск Здравоохранение Поликлиники Медицина
15 января 2025, 20:08
Приемное отделение роддома в Подольске отремонтируют в феврале 2025 года
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Рабочие обновят стены в холле приемного отделения в Подольском роддоме, а также отремонтируют пол и потолки. Все работы планируют закончить в феврале текущего года.

Накануне новогодних праздников в роддоме Подольска обновили женскую консультацию и первое гинекологическое отделение. Рабочие сделали ремонт в палатах, регистратуре и коридоре медицинского учреждения. Для удобства посетителей в фойе установили лавочки. Помимо этого, в женской консультации поменяли двери, обновили пол и потолки, поставили новые санузлы. Для записи на прием к врачам и других операций в помещении установили два инфомата. Для самых маленьких оборудовали детскую игровую зону.

В гинекологическом отделении на третьем этаже также отремонтировали коридоры, палаты, обновили двери. Ремонт занял два с половиной месяца.

Отметим, что благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева роддом в Подольске получил новые медицинские аппараты.

Подольск Роддома Ремонтные работы

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