Первенство по бейсболу среди женских команд стартовало в Балашихе

Соревнования проходят на поле спортивной школы Олимпийского резерва «Метеор». В состязаниях участвуют спортсменки из Москвы, области, Костромы.

Поддержать участниц пришли не только болельщики и родители участниц, но и вице-президент Федерации бейсбола России, главный тренер сборных команд России по бейсболу Николай Гервасов, старший тренер по бейсболу школы «Метеор» Юрий Бакалец-Акоста и советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России, депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова, «Бейсбольное сообщество тесное. Мы все, как одна большая семья. Очень радостно, что Первенство проходит у нас в Балашихе. Надеемся, что подобного рода соревнования станут традиционными!», - сказала Марина Жирова.

Матчи открытого первенства продлятся всего четыре дня. Победителя объявят через 27 августа.

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