03 октября 2024, 20:05

Первенство «Мособлпожспаса» по гиревому спорту провели в Павловском Посаде

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Первенство по гиревому спорту среди работников Московской областной противопожарно-спасательной службы провели в Павловском Посаде. Подобные соревнования позволяют спасателям поддерживать себя в отличной физической форме.

По словам начальника учебного центра «Мособлпожспаса» Александра Гаврилова, состязание сильнейших гиревиков из подразделений противопожарно-спасательной службы проводится уже восьмой год. Каждый участник стремится продемонстрировать лучшие спортивные результаты, установить новые рекорды и завоевать победу.

«В ходе первенства спортсмены состязались в двух видах программы: рывок гири одной рукой и толчок двух гирь от груди. На одно упражнение участникам первенства отводилось 10 минут. В результате состязаний победила команда территориального управления № 6, второе место заняла команда теруправления № 9 и третье место присудили команде теруправления № 1», - рассказал Гаврилов.

Он добавил, что победители первенства получили кубки и грамоты.

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Спасатели Спортсмены Павловский посад
03 октября 2024, 20:16
Аллею сказок обновили в Центральном городском парке Ногинска
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В Центральном парке Ногинска Богородского округа обновили Аллею сказок. На днях там появились фигурки новых мультипликационных героев.

Ранее в парке Ногинска отреставрировали лавочку «Ну погоди», мамонтенка и мышку на сыре. Сейчас там установили фигурки новых персонажей: Малыша и Карлсона. Это известные герои произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Сейчас специалисты реконструируют скульптуры Белоснежки и семи гномов. Их восстанавливает творческий коллектив парка. Сказочных персонажей вернут на место до зимы.

Напомним, в 2007 году 17 лет назад на Аллее сказок установили первые фигуры. С тех пор коллекцию каждый год пополняли - это стало традицией. Жители и гости Ногинска с удовольствием фотографируются на память со сказочными персонажами.

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Благоустройство Богородский Парки
03 октября 2024, 20:06
Памятник погибшим в зоне СВО открыли на полигоне «Ногинский»
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В Богородском городском округе открыли памятник «Воинам, Кремлевцам, погибшим в ходе проведения СВО». Его установили в Московском высшем общевойсковом командном училище на территории полигона «Ногинский».

На торжественном открытии памятника «Воинам, Кремлевцам, погибшим в ходе проведения СВО» собрались представители администрации Богородского городского округа, общественники, депутаты, родственники и друзья погибших. Мемориал установили на полигоне «Ногинский» в Московском высшем общевойсковом командном училище.

«Наш долг - помнить о стойкости и мужестве ребят, вставших на защиту Отечества. Очень важно чтить и увековечивать память об их подвигах. Это помогает нам осознать, что наша свобода и благополучие стоят непомерно дорого», - подчеркнул первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

В центре памятника расположили боевую машину и мемориальные плиты с именами погибших офицеров специальной военной операции. Их удостоили звания Героя России и наградили Орденами Мужества посмертно. Присутствующие возложили цветы и почтили память бойцов минутой молчания.

Офицерам, прапорщикам и сержантам, в том числе и участникам специальной военной операции на мероприятии торжественно вручили государственные награды и благодарности от руководства училища.

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Памятники Богородский
03 октября 2024, 19:42
Подъезд к контейнерной площадке оборудовали по улице Тумс-1 в Ногинске
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В Ногинске Богородского городского округа по просьбам жителей обустроили новый подъезд к контейнерной площадке у дома № 1 по улице Тумс-1. Работы провели совместно с Управлением благоустройства администрации муниципалитета.

Местные жители жаловались на плохое состояние мусорной площадки вблизи дома № 1 по улице Тумс-1. Рабочие привезли асфальтовую крошку, подсыпали и разравняли ее у входной группы к контейнерной площадке. Нововведение улучшит подъезд к ней и облегчит вывоз отходов.

Также в Ногинске обновили детскую горку. Горожане просили об этом на личном приеме у депутата Совета депутатов Богородского округа Олега Пушенка. Работы по обустройству проезда к мусорной площадке, а также по ремонту горки на детской площадке провели подрядчики вместе с сотрудниками Управления благоустройства администрации округа.

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Благоустройство Мусор Богородский
03 октября 2024, 19:34
«Работа учителя — это большая ответственность». Воробьев — о мерах поддержки педагогов
Сергей Хакимов
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В Подмосковье учатся более 1,1 миллиона школьников, из них 117 тысяч — сели за парту впервые. Регион регулярно предоставляет различные меры поддержки педагогов, ведь их работа — это большая ответственность и очень важный труд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье учатся более 1,1 миллиона школьников, из них 117 тысяч - сели за парту впервые. Регион регулярно предоставляет различные меры поддержки педагогов, ведь их работа - это большая ответственность и очень важный труд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Молодые специалисты получают по шесть тысяч рублей ежемесячно, а классные руководители - 11 тысяч. Кроме того, педагогам компенсируют стоимость аренды жилья 20 тысяч рублей или 30 тысяч - для супругов, пояснил губернатор.

«В регионе существует социальная и бюджетная ипотеки, пособие молодым специалистам - 50 тысяч рублей при трудоустройстве и 100 тысяч рублей после двух лет работы, 150 тысяч рублей за подготовку двух и более стобалльников. Также работает программа „Земский учитель“ - это один миллион рублей», - отметил глава региона.

Кроме того, денежные выплаты получают учителя за участие в премиях «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов» - 300 тысяч рублей, а также за участия в различных конкурсах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Учителя Работа Школьники Социальная ипотека

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