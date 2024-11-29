29 ноября 2024, 20:04

Первенство Московской области по синхронному плаванию началось в Чехове

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин, совместно с трехкратной Олимпийской чемпионкой Ольгой Брусникиной и директором училища олимпийского резерва Татьяной Подорожной, торжественно открыл Первенство Московской области по синхронному плаванию. Мероприятие прошло в бассейне дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова.

В этом году участие в состязаниях приняли более 250 спортсменов в возрасте от 13 до 20 лет из разных городов России, чтобы побороться за звание лучших.

Михаил Собакин подчеркнул, что синхронное плавание - это не просто спорт, а настоящее искусство, где гармонично сочетаются сила, грация и упорство. Он отметил, что высоких результатов в этом виде спорта можно достичь только благодаря упорным тренировкам и профессионализму.

Особое внимание было уделено вкладу Ольги Брусникиной в развитие синхронного плавания в Чехове. Благодаря ее усилиям и поддержке этот вид спорта активно развивается в регионе, а местные спортсмены добиваются значительных успехов. Федерация синхронного плавания России и Московской области под ее руководством достигла новых высот.

В течение трех дней соревнований участники будут демонстрировать свое мастерство в различных дисциплинах, таких как произвольная программа, соло, дуэты и акробатические группы. Перед началом состязаний юным спортсменам из Чехова - Кириллу Крыкову, Анне Даниловой, Марии Чечель и Софии Любимовой - были вручены удостоверения и значки «Мастер спорта России».

В своей приветственной речи Михаил Собакин отметил важность подобных мероприятий для популяризации спорта в регионе и пожелал всем участникам, их тренерам и родителям успехов и ярких побед. Открытие Первенства стало значимым событием для спортивной жизни Чехова и Московской области.

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Спортсмены Чехов
29 ноября 2024, 20:34
Подмосковные УК выплатили более 2 млн рублей долга за обращение с ТКО
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провело пятое заседание с управляющими компаниями и региональными операторами по обращению с отходами. Главные темы встречи — вопросы вывоза твердых коммунальных отходов, правильность начислений и план действий УК по погашению задолженности.

В ходе заседания удалось достичь компромисса с восемью организациями, обслуживающими многоквартирные дома. Две компании погасили задолженность свыше 1,1 миллиона рублей прямо в день встречи. С остальными двумя организациями разбирательство продолжится в Арбитражном суде Московской области.

За время прошедших пяти встреч удалось досудебным образом разрешить разногласия с 27 управляющими компаниями региона, что позволило погасить задолженность на сумму 34 миллиона рублей. Также региональные операторы списали около шести миллионов рублей пени.

Долги Суд
29 ноября 2024, 20:26
Контроль за вывозом мусора усилят в деревне Панино под Чеховом
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, заместитель главы округа Ольга Щукина провела встречу с жителями деревни Панино. Главной темой обсуждения стало состояние контейнерной площадки в деревне.

В мероприятии также приняли участие начальник территориального отдела Столбовая - Любучаны Алексей Богдашкин и представители муниципального бюджетного учреждения «Экология и природопользование городского округа Чехов».

В ходе встречи местные жители выразили свои замечания и предложения относительно содержания и обслуживания площадки для мусорных контейнеров. Все озвученные вопросы были внимательно выслушаны и обсуждены, а также рассмотрены возможные варианты их решения.

Для получения консультаций или дополнительной информации по вопросам, связанным с содержанием контейнерных площадок, жители могут обратиться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Встреча позволила установить прямой диалог между жителями и представителями администрации, что способствует оперативному решению актуальных вопросов благоустройства.

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ЖКХ Чехов Мусор
29 ноября 2024, 20:16
Администрация Чехова провела встречу с жителями деревни Кулаково
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел встречу с активными жителями деревни Кулаково. На встрече присутствовали представители Управления благоустройства, МБУ «Чеховское благоустройство» и Управления контрольной деятельностью.

Алексей Родин подчеркнул, что основной темой встречи стала возможность обустройства дренажной системы вблизи спортивной и детской площадок. Поскольку только совместные усилия позволяют эффективно решать возникающие вопросы, участники встречи подробно обсудили существующую проблему и рассмотрели возможные пути ее решения.

Кроме того, жители подняли вопрос, связанный с установкой искусственной дорожной неровности на региональной дороге. Для оценки необходимости выполнения таких работ этот вопрос будет включен в повестку ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.

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Благоустройство Чехов Дороги
29 ноября 2024, 19:01
Более 700 метров водопровода заменили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске
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Замена изношенных труб холодного водоснабжения продолжается в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Специалисты проложили уже порядка 700 метров нового водопровода. Завершить все работы планируют во второй половине декабря. Это значительно улучшат качество водоснабжения для жителей микрорайона.

Работы по ремонту не повлияют на подачу ресурсов в жилые дома, так как специалисты установили специальный рукав. Внеплановый ремонт был начат в ноябре из-за увеличившегося числа протечек и отключений холодной воды. На решение этой проблемы по просьбе администрации округа откликнулось правительство Московской области, которое выделило необходимые средства.

«На объекте подрядчики работают без остановки, применяя современные методы. Осталось проложить около километра труб. Параллельно будет осуществляться подключение абонентов», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для удобства жителей было принято решение отказаться от рытья траншей на всей протяженности, составляющей около двух километров. Вместо этого работы проводятся с использованием проколов и через них протягивают трубы. В настоящее время прокладывается около 150 метров трубопровода на пересечении улиц Бутырской и Спортивной. Такой подход помогает сохранить ландшафт и зеленые насаждения, а также учитывает существующую застройку. Работы на данном участке планируется завершить уже на следующей неделе, после чего начнется подключение порядка 300 абонентов.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы

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