Первенство Московской области по боксу среди юниоров стартовало в Можайске
Первенство Московской области по боксу среди юношей и девушек 17-18 лет началось в Можайске. Во дворце спорта «Багратион» будут соревноваться 104 спортсмена из Чехова, Балашихи, Павловского Посада, Мытищ и других подмосковных городов.
По словам главного судьи турнира Алексея Шептунова, на боксерском ринге сразятся лучшие из лучших.
«Надеюсь, что с этого ринга выйдут будущие чемпионы России, Европы и мира. Хочу пожелать ребятам бескомпромиссных и жарких боев. Пусть победит сильнейший», - заявил Шептунов.
Можайский округ представляют четыре боксера, которые уже показали первые результаты. Спортсмен-перворазрядник Юрий Гарев и кандидат в мастера спорта по боксу Артем Гаврюченков победили в первом этапе соревнований. Впереди - бой за кубки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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