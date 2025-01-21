Первенство Московской области по биатлону прошло в Дмитрове

Свое стрелковое мастерство и лыжную подготовку продемонстрировали в первенстве Московской области юноши и девушки в возрасте 13-14 лет, а также биатлонисты 15-16 лет, которые состязались в дисциплине «Спринт».

По результатам соревнований в каждой возрастной группе определили спортсменов, показавших самые высокие результаты. Победители и призеры получили медали, грамоты и ценные призы от спонсора турнира.

Для спортсменов во время соревнований была организована работа армейской полевой кухни, где они могли согреться вкусной кашей и чаем.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что в Центре зимних видов спорта созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований на высоком уровне.