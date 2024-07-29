Первенство межрегионального объединения федераций футбола прошло в Химках

Гости читального зала в парке Толстого в Химках стали участниками мастер-класса, тренинга и лекции под открытым небом. Им рассказали об амурских тиграх.

Для жителей округа провели творческий мастер-класс «Слушай и рисуй», тренинг с элементами игры «Один за всех и все за одного» и лекцию «Амурские тигры - гордость России».

«Было приятно провести время здесь. Я получила массу положительных эмоций и новых знаний и с нетерпением жду следующей пятницы. Спасибо организаторам за такое замечательное время!» - поделилась химчанка Анна Редькина.

Интересные программы в читальном зале в парке Толстого проходят каждую пятницу с 12:00 до 16:00. Участники встреч вместе читают и обсуждают книги, а также участвуют в тематических занятиях и буккроссинге. С открытия летнюю читальню посетили более 200 человек.

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