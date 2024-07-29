Первенство межрегионального объединения федераций футбола прошло в Химках
Юношеские команды из Химок и Воронежа сыграли в первенстве межрегионального объединения федераций футбола. Соревнования прошли на стадионе «Новые Химки».
Участниками состязаний стали команды игроков 2011–2012 годов рождения из спортшкол двух городов.
«Эти соревнования - настоящий праздник для юных спортсменов. Здесь каждый смог проявить свой потенциал, почувствовав при этом себя частью команды», - сказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.
Турнир провели в рамках проекта «Старший брат», который реализуют в Подмосковье с 2016 года. Куратор проекта, член местного политсовета партии «Единая Россия» Олеся Романова отметила, что его целью является поддержка подростков из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей участников специальной военной операции.
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