29 июля 2024, 09:01

Первенство межрегионального объединения федераций футбола прошло в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Юношеские команды из Химок и Воронежа сыграли в первенстве межрегионального объединения федераций футбола. Соревнования прошли на стадионе «Новые Химки».

Участниками состязаний стали команды игроков 2011–2012 годов рождения из спортшкол двух городов.

«Эти соревнования - настоящий праздник для юных спортсменов. Здесь каждый смог проявить свой потенциал, почувствовав при этом себя частью команды», - сказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Турнир провели в рамках проекта «Старший брат», который реализуют в Подмосковье с 2016 года. Куратор проекта, член местного политсовета партии «Единая Россия» Олеся Романова отметила, что его целью является поддержка подростков из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей участников специальной военной операции.

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Химки Футбол
29 июля 2024, 09:09
Мастер-класс и лекцию про амурских тигров провели в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Гости читального зала в парке Толстого в Химках стали участниками мастер-класса, тренинга и лекции под открытым небом. Им рассказали об амурских тиграх.

Для жителей округа провели творческий мастер-класс «Слушай и рисуй», тренинг с элементами игры «Один за всех и все за одного» и лекцию «Амурские тигры - гордость России».

«Было приятно провести время здесь. Я получила массу положительных эмоций и новых знаний и с нетерпением жду следующей пятницы. Спасибо организаторам за такое замечательное время!» - поделилась химчанка Анна Редькина.

Интересные программы в читальном зале в парке Толстого проходят каждую пятницу с 12:00 до 16:00. Участники встреч вместе читают и обсуждают книги, а также участвуют в тематических занятиях и буккроссинге. С открытия летнюю читальню посетили более 200 человек.

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Химки Парки
29 июля 2024, 00:35
МЧС предупредило о сильном тумане и дожде в Подмосковье в ночь на 29 июля
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Туман с видимостью 200-700 метров ожидают в Московской области. Как отметили в Telegram-канале регионального МЧС, он начнется в около 01:00 и рассеется примерно в 8:00.

Жителей Подмосковья призвали быть внимательными на улице. Также страдающих от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний призвали не выходить на улицу, водителей машин снизить скорость и отказаться от резких обгонов и поворотов.

Также в МЧС сообщили о сильном дожде в Подмосковье.

«Согласно прогнозу Росгидромета в период с 4:00 и в течение дня 29 июля в Московской области ожидается сильный дождь», - написали в публикации.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 29 июля в столице. По его словам, температура будет сохраняться на уровне 18… 22 градуса до середины недели.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода Машины Водители Погода в Москве Москва
28 июля 2024, 17:34
Парад кораблей ко Дню ВМФ прошел в Коломне
Пресс- служба администрации Городского округа Коломна
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Празднование Дня Военно-морского флота прошло на берегу Оки в микрорайоне Колычево в Коломне. На набережной Дмитрия Донского состоялся торжественный марш, в котором приняли участие подразделения Коломенского гарнизона. Завершением мероприятия стал парад судов.

Глава округа Александр Гречищев поздравил жителей, военных и ветеранов ВМФ и отметил, что сильный и мощный флот всегда был опорой и гарантией безопасности страны, а коломенские моряки с честью продолжают славные традиции военно-морского флота.

В рамках торжественного мероприятия были вручены награды, среди которых медаль министерства обороны РФ «За морские заслуги в Арктике», которую получил старший мичман запаса Виктор Александрович Степанов. Всего вручено около 20 наград ветеранам флота и тем, чья служба связана с производством и оснащением судов.

Почетный гражданин Коломны, контр-адмирал Вячеслав Юрченко подчеркнул важность военно-морского флота для страны. Он подчеркнул, что округ стал родиной создателя научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Виктора Макеева и выдающегося коломенца, адмирала Сергея Горшкова».

Напомним, что «Порт Коломна», является одним из основных транспортных предприятий на артериях Москвы-реки и Оки располагает более 100 единиц флота.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Коломна Военные
28 июля 2024, 15:59
Еще 4 медали выиграли подмосковные лыжероллеры на чемпионате России
СШОР "Истина"
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Подмосковные спортсмены выиграли еще четыре медали на чемпионате России по лыжероллерам. Сейчас в копилке региональной сборной уже три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, чемпионкой России стала Виктория Лукашова в дисциплинах «суперспринт на 200 метров» и «масс-старт на 20 километров». Серебряными призерами соревнований в этой же дисциплине стали Екатерина Попова и Дмитрий Воронин.

Чемпионат России по лыжероллерам, который организовали по проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», проходит в Рыбинске с 23 по 28 июля.

Более 200 спортсменов из 35 регионов России состязаются в гонке преследования, спринте, эстафетах и масс-старте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды

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