06 ноября 2023, 15:01

Первенство Кузьминского лесопарка по футболу прошло в Котельниках

Unsplash
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Первенство Кузьминского лесопарка по футболу состоялось в Котельниках. В соревнованиях приняли участие 12 спортивных коллективов. Кубок достался команде «Молния».

Отмечается, что любой желающий мог принять участие. Для этого необходимо было собрать свою команду. Играли по олимпийской системе, то есть на вылет. В случае ничьей участники первенства били серию послематчевых пенальти.

Участник турнира Александр Тужиков рассказал, что для него турнир - это способ поддержать физическую форму и моральный дух.

«Для меня? Это поддержание морального духа своего, во-первых. И физическая форма. То, что я сейчас немного поднабрал для себя. И сейчас у меня не только футбол, я еще и в хоккей играю за команду „Силикат“», - поделился Александр Тужиков.

Осенний турнир по футболу прошел не только в честь Дня народного единства, но и по случаю открытия нового футбольного поля с искусственным покрытием. Его построили на месте бывшего стадиона «Здоровье», который всегда был местом притяжения любителей здорового образа жизни.

Начальник Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой рассказал о позитивных отзывах со стороны местных жителей.

«Позитивно исключительно, всем нравится. Особенно вспоминая тот стадион, то футбольное поле, которое здесь было еще даже весной текущего года, эмоции радужные», - сообщил Игорь Краевой.

По итогу турнира определили лучшего вратаря, бомбардира, защитника и игрока. Кубок Осеннего первенства Кузьминского лесопарка по футболу 2023 достался команде «Молния».

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.

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Спортсмены Котельники
06 ноября 2023, 15:36
Художник Таша Крестова из Лондона провела мастер-класс для детей в онкодиспансере Балашихи
Телеканал «360»
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Художник Таша Крестова провела для детей с онкозаболевания мастер-класс по акварели. Она сама боролась с лимфомой Ходжкина и вылечилась. Теперь помогает маленьким пациентам не сдаваться.

Таша уверена, что ребенку с онкологическим заболеванием важно выплескивать эмоции на бумагу. Для этого она приехала из Лондона в Московский областной онкологический диспансер и провела мастер-класс для болеющих детей.

«Тот путь, который я прошла, я могу быть с этими детьми на одной волне. Я абсолютно чувствую те же самые лекарства, та же самая история. Я рассказываю им, как классно быть лысой и вообще, как это здорово», - поделилась художник, волонтер Таша Крестова.

Для детей подобная арт-терапия добавила ярких красок в их больничные будни. Ребята отвлекаются от процедур и лекарств.

Таша не первый раз приезжает в Балашиху с такими мастер-классами. Также она читает ребятам сказки по видеозвонку. После ремиссии волонтерство стало частью ее жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе обновили свыше 30 стоматологий и 50 детских поликлиник.

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Балашиха Онкология
06 ноября 2023, 15:17
Родным погибшего на СВО бойца из Чехова вручили орден Мужества
Телеканал «360»
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Неравнодушные граждане собрались во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове, чтобы отдать должное доблести и героизму старшего сержанта Алексея Гусева, который погиб в зоне СВО. Его родителям передали погоны и голубой берет.

Указом президента Российской федерации за мужество отвагу и самоотверженность, проявленной при исполнении воинского долга, орденом мужества награжден старший сержант Гусев Алексей Викторович.

Орден Мужества вдове погибшего героя вручил временно исполняющий полномочия главы городского округа и представители воинской части, в которой служил Алексей. Голубой берет и погоны старшего сержанта передали родителям. Всем родным выразили соболезнования и слова благодарности за воспитание такого сына.

Власти Чехова пообещали семье погибшего военного всестороннюю поддержку. Алексей Гусев не жалел себя ради общего дела. Сейчас задача - позаботиться о его родных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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Чехов
06 ноября 2023, 14:44
«Парту героя» имени советского военачальника Василия Самсонова открыли в школе № 6 Реутова
Телеканал «360»
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«Парту героя» имени советского военачальника генерал-майора Василия Самсонова открыли в школе № 6 в Реутове. Школьников вдохновил боевой путь генерала.

Заместитель главы администрации городского округа Реутов Ольга Репина рассказала, что это уже пятая «парта героя», открытая в городе.

«Каждый раз это очень значимое событие. Перед тем как открыть эту „парту героя“, огромная работа прошла с музеем нашего города, когда мы по частицам собирали информацию о нашем земляке», - рассказала Ольга Репина.

Генерал Самсонов командовал целой дивизией, но к каждому своему солдату он относился как к сыну. В любых атаках был первым на передовой.

Один из учеников школы восхитился подвигами генерала и поделился своими впечатлениями от открытия парты.

«Молодой парнишка из Реутова достиг таких великих высот в военном деле. Как и все мы, в юности он жил в Реутове и с 12 лет уже работал в цеху. Он понял, что в такое трудное время нужно поддерживать свою страну, и выбрал путь военного дела», - рассказал ученик.

Отметим, что в Реутове проводится большая работа по идентификации безымянных солдат. В том числе учениками их школы № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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Реутов
06 ноября 2023, 14:17
Предприятие «Николь-Пак» из Воскресенска нарастит производственные мощности
Телеканал «360»
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«Николь-Пак» входит в группу компаний, лидирующих по выпуску картонно-бумажные изделий в России. В Воскресенске фабрика работает 20 лет и специализируется на производстве картонных гильз и защитного уголка.

Генеральный директор компании «Николь-Пак» в Воскресенске Максим Тарасовский рассказал о работе предприятия.

«На площадке Воскресенска две производственные линии. Общая мощность площадки 15 тысяч тонн, но целью мы ставим в связи с развитием технологий - 16 тысяч тонн в год на одну производственную площадку», - рассказал Максим Тарасовский.

Фабрика, как и многие другие в условиях санкций, реализует проект по импортозамещению и постепенно переходит на оборудование отечественного производства. В частности, плотно сотрудничает с компанией из Санкт-Петербурга. Свою продукцию в основном реализует на отечественном рынке и в странах СНГ.

«У нас из крупных покупателей - это Архангельский комбинат, Сыктывкарский, достаточно много крупных производителей бумаги, картона и также и пленка», - добавил генеральный директор.

Большое внимание на фабрике уделяют системе безопасности и охраны труда. Совершенствуют систему управления, устанавливают новое оборудование. Так, три месяца назад, чтобы ускорить процесс сушки, запустили еще одну сушильную камеру.

Отметим, что картонные втулки в дальнейшем используют для намотки рулонных материалов. Например, бумаги, пленки, кровель и даже скотча.

Глава округа Алексей Малкин оценил масштабы производства и качество продукции, а также обсудил с руководством дальнейшие планы по развитию.

«А мы со своей стороны с директором компании „Технониколь“, которая является одним из крупнейших предприятий на территории Воскресенска, прорабатываем вопрос о выделении земли еще для одного предприятия, еще для одного юрлица», - сообщил глава округа.

Открытие нового предприятия позволит организовать дополнительные рабочие места для жителей округа. Сейчас в «Николь-Пак» трудится около 150 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск

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