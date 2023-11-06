Первенство Кузьминского лесопарка по футболу прошло в Котельниках

Отмечается, что любой желающий мог принять участие. Для этого необходимо было собрать свою команду. Играли по олимпийской системе, то есть на вылет. В случае ничьей участники первенства били серию послематчевых пенальти.

Участник турнира Александр Тужиков рассказал, что для него турнир - это способ поддержать физическую форму и моральный дух.

«Для меня? Это поддержание морального духа своего, во-первых. И физическая форма. То, что я сейчас немного поднабрал для себя. И сейчас у меня не только футбол, я еще и в хоккей играю за команду „Силикат“», - поделился Александр Тужиков.

Осенний турнир по футболу прошел не только в честь Дня народного единства, но и по случаю открытия нового футбольного поля с искусственным покрытием. Его построили на месте бывшего стадиона «Здоровье», который всегда был местом притяжения любителей здорового образа жизни.

Начальник Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой рассказал о позитивных отзывах со стороны местных жителей.

«Позитивно исключительно, всем нравится. Особенно вспоминая тот стадион, то футбольное поле, которое здесь было еще даже весной текущего года, эмоции радужные», - сообщил Игорь Краевой.

По итогу турнира определили лучшего вратаря, бомбардира, защитника и игрока. Кубок Осеннего первенства Кузьминского лесопарка по футболу 2023 достался команде «Молния».

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.

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