19 декабря 2024, 11:05

Первенство городского округа по самбо прошло в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Самбо уже много лет является одним из самых популярных видов спорта в России. Местное отделение «Единой России» активно развивает проект «Zа Самбо».

В рамках партийного проекта состоялись соревнования среди юношей и девушек из пяти спортивных коллективов Воскресенска. Турнир, в котором участвовало более 50 самбистов, принимала гимназия № 1. Ребята смогли не только побороться на награды и показать свой уровень подготовки, но и приобрести важный соревновательный опыт.

Глава федерации самбо, депутат городского совета Андрей Баранов отметил, что партийный проект «Zа Самбо» не только дает молодежи возможность вести здоровый образ жизни и повышать физическую готовность, но и прививает патриотизм и любовь к Родине, уважение к старшим, родителям и педагогам.

Члены и сторонники «Единой России» помогают развивать самбо в Воскресенске, поддерживают молодых спортсменов и тренеров. В городском округе проводятся показательные выступления, где самбисты демонстрируют свое мастерство и делятся любовью к этому виду спорта с другими.

Спортсмены Воскресенск
19 декабря 2024, 12:14
Тренировку по эвакуации провели в Центре культуры в Электроуглях
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Учебная тревога прозвучала в Центре культуры и искусств в Электроуглях. Персонал и посетители отработали навыки действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций

Общеобластная тренировка по эвакуации персонала и посетителей прошла в Центре культуры и искусств города Электроугли. Такие мероприятия позволяют подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и обеспечить безопасность всех находящихся в здании.

Важно, чтобы каждый знал, как правильно действовать при чрезвычайной ситуации. Подобные тренировки проводятся в Богородском округе регулярно. Они помогают закрепить полученные знания и навыки, а также выявить и устранить возможные недостатки в системе безопасности. В подобной стрессовой ситуации ни в коем случае нельзя паниковать, ведь важна каждая минута и секунда.

Пожары Богородский
19 декабря 2024, 12:10
Новогодний праздник для детей прошел в ДК «Юбилейный» в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Для юных жителей городского округа подготовили насыщенную программу. Кроме яркого представления, ребята могли поучаствовать в различных активностях.

Любимые новогодние песни исполнили юные артисты студии академического вокала Prima, которым руководит Татьяна Родина. На сцене также прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса «Чудеса без волшебства», который проходил в Воскресенске в декабре. Авторы лучших новогодних снежинок получили сладкие подарки и дипломы.

В этот день во дворце культуры открылась волшебная мастерская Деда Мороза. Для ребят организовали веселые игры и множество сюрпризов. А Зимушка и ее подруги поделились с юными горожанами интересными идеями изготовления новогодних сувениров, которыми можно порадовать близких и украсить интерьер дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Новый год Воскресенск
19 декабря 2024, 11:37
Концерт к 99-летию со дня рождения поэта Ваншенкина прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Посетители Центральной библиотеки имени Инны Гофф увидели литературно-музыкальную программу «Люблю я этот мир земной». Она посвящалась поэту и прозаику Константину Ваншенкину, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Воскресенском.

Ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова рассказала слушателям о творческом пути поэта и главных событиях его жизни. Константин Ваншенкин и его жена, известная поэтесса Инна Гофф много лет жили в Воскресенске, где написали значительную часть своих произведений.

Представители литературного объединения «Радуга» прочитали лиричные и трогательные стихотворения поэта. Солисты вокального ансамбля «Надежда» исполнили попурри из популярных песен на стихи Ваншенкина и Гофф.

Члена Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Лысенков рассказал о своем знакомстве и многолетней дружбе с Константином Ваншенкиным и Инной Гофф. Воспоминаниями детства поделилась подруга дочери поэтов Галины Нина Лапина.

Музыка Воскресенск Литература
19 декабря 2024, 11:36
Свыше 40 подмосковных парков получили знак качества «Дед Мороз рекомендует»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Подмосковные парки получили знаки качества «Дед Мороз рекомендует». Победителями стали 45 объектов с самыми креативным оформлением.

Награда подтверждает высокий уровень качества новогодних локаций в парках, отметили в министерстве благоустройства региона. Знак качества вручают по шести номинациям: за лучшие елку, резиденцию, почту деда Мороза, фотозону, фудкорт и входную группу в парк.

Локации-победители отметили специальной наклейкой.

«В 2023 году было более 100 номинантов, в этом году их количество увеличилось до 149. Это говорит о желании парков привлечь посетителей на свои территории и повысить интерес к ним. Оценивали локации по наличию культурного кода в оформлении и атмосфере новогодних чудес и праздника», - рассказала директор «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Так, 24 парка победили в номинации за лучшую елку, еще 18 - за лучшую почту деда Мороза, 30 - за резиденцию волшебника, четыре - за фудкорты, 11 - за фотозоны и четыре - за оформление входных групп.

Больше всего номинаций получил парк «Раздолье» и Одинцовский парк культуры. Они выиграли по шесть знаков. Еще пять получил Городской парк Каширы и четыре - Раменский городской парк.

Узнать обо всех финалистах можно в официальной группе «МосОблПарк» ВКонтакте.

Всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках открыли 59 резиденций и 116 почт деда Мороза. Отправить письмо можно до 25 декабря.

Праздники Благоустройство Новый год

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