Первенство городского округа по самбо прошло в Воскресенске

В рамках партийного проекта состоялись соревнования среди юношей и девушек из пяти спортивных коллективов Воскресенска. Турнир, в котором участвовало более 50 самбистов, принимала гимназия № 1. Ребята смогли не только побороться на награды и показать свой уровень подготовки, но и приобрести важный соревновательный опыт.

Глава федерации самбо, депутат городского совета Андрей Баранов отметил, что партийный проект «Zа Самбо» не только дает молодежи возможность вести здоровый образ жизни и повышать физическую готовность, но и прививает патриотизм и любовь к Родине, уважение к старшим, родителям и педагогам.

Члены и сторонники «Единой России» помогают развивать самбо в Воскресенске, поддерживают молодых спортсменов и тренеров. В городском округе проводятся показательные выступления, где самбисты демонстрируют свое мастерство и делятся любовью к этому виду спорта с другими.