21 февраля 2024, 20:39

Первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту стартовало в Лыткарине

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту стартовало в Лыткарине 21 февраля. Спортсмены из 14 территориальных управлений госучреждения собрались на лыжной базе «Волкуша».

По словам начальника управления профессиональной подготовки и аттестации Александра Кангина, подобные соревнования очень важны для спасателей, ведь так так тренируется выносливость.

«Мы традиционно открываем спартакиаду ГКУ МО „Мособлпожспас“ лыжными гонками, зная, что для многих наших работников это любимый зимний вид спорта. Это особенно важно для пожарных и спасателей, ведь крепкое здоровье - фундамент в их трудовой деятельности», - заявил Александр Кангин.

В первый день первенства спортсмены состязались в гонке на пять километров, и лучший результат в индивидуальной гонке показал Виктор Петухов из территориального управления № 7.

Во второй день соревнований спортсменам предстоит пробежать эстафеты по четыре и пять километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Лыткарино
21 февраля 2024, 22:01
Соглашение о наблюдении за выборами президента подписали партии и Общественная палата Подмосковья
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Общественная палата Московской области и представители четырех политических партий подписали соглашение о взаимодействии для наблюдения за голосованием на выборах президента России с 15 по 17 марта. Подписание состоялось 21 февраля в Московской областной Думе.

По словам первого заместителя председателя Общественной палаты Московской области, руководителя Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяны Дмитриевой, соглашение предусматривает проведение совместных консультаций и обсуждение инструментов наблюдения.

«С 2018 года Общественная палата Московской области стала полноправным субъектом электорального процесса и на законодательном уровне получила право направлять наблюдателей на избирательные участки. С этого момента, мы провели ни одну избирательную кампанию, где независимыми наблюдателями выступили десятки тысяч жителей региона», - рассказала Дмитриева.

Представители партий «Единая Россия», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия - за правду» подписали соглашения о сотрудничестве.

По словам секретаря Совета Регионального отделения политической партии «Новые Люди» Льва Закиров, для партии это первая президентская кампания.

«Целью нашего сотрудничества в рамках подписанного соглашения является решение первоочередной задачи - обеспечения легитимности процесса и результата выборов», - рассказал Закиров.

Ситуационный центр в дни выборов будет работать круглосуточно. Также организуют горячую линию для обращения граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации возможных нарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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Выборы президента РФ
21 февраля 2024, 21:02
Последний в 2024 году зимний старт Международной серии Swimcup пройдет в Раменском 25 февраля
Международная серия «Swimcup»
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Последний в этом году зимний заплыв Международной серии Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции пройдет 25 февраля в Раменском. В программу соревнований войдут индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

Многократный чемпион мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко выразил благодарность Министерству физической культуры и спорта Московской области за возможность проведения соревнований и отметил, что они с каждым годом пользуются все большей популярностью.

​«Мы стараемся учитывать пожелания любителей плавания и включать в старты международной серии дистанции различной продолжительности. Среди них особенной любовью участников пользуются спринты, потому что именно они дают возможность собраться и проявить себя максимально ярко. Мы рады тому, что в этом году на трибунах в Раменском за пловцов болеют звезды российского плавания», - рассказал Безрученко.

Специальным гостем старта 25 февраля станет Антон Чупков, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. В финальном заплыве примут участие более 400 спортсменов-любителей и профессионалов в возрасте от восьми лет и старше, а каждый пловец получит памятную медаль с индивидуальным дизайном для каждого старта.

Серия заплывов Swimcup в Подмосковье продолжится весной, в бассейне «Сатурн» пройдут два турнира.

Напомним, что заплыв проходит при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области в рамках проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Раменское
21 февраля 2024, 20:20
Патриотический концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в поселке Пироговский в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В центре культуры «Подмосковье» в поселке Пироговский прошел торжественный концерт ко Дню защитника Отечества. На мероприятии звучали поздравления, патриотическая музыка и стихи, посвященные защитникам Родины.

Гостей встречала выставка фотографий «Герои земли Мытищинской». В фойе центра культуры работала тематическая фотозона «Красная звезда». На мероприятии также проходил сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

В концерте приняли участие творческие коллективы культурного центра, хореографический ансамбль «Подмосковье», участники Юнармии школы № 19 и отряд «Пироговские береты». Торжественным финалом патриотической программы стала песня «Я русский» в исполнении Ильи Третьяка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.

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Мытищи Концерты
21 февраля 2024, 19:54
Девятиклассница из Лобни стала призером межрегионального турнира по вольной борьбе
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Школьница из Лобни Татьяна Смирнова заняла второе место в Межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 20 регионов России.

Спортсменка готовилась к турниру в Лобне на базе частного спортивного клуба под руководством тренера по боевым искусствам Аскера Эскерова.

«За этот год Татьяна проявила себя очень достойно. Нам удалось достигнуть хороших результатов в плане физической подготовки, дисциплины, укрепления характера и стремления к дальнейшим достижениям в спорте», - отметил Эскеров.

Талантливая девятиклассница занимается вольной борьбой всего четыре года, но за это время она уже завоевала 20 наград в различных соревнованиях.

Сейчас Смирнова готовится к Всероссийским отборочным соревнованиям среди юношей и девушек до 18 лет, которые пройдут с 23 по 26 февраля в Тульской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Лобня Школьники

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