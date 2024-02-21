Первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту стартовало в Лыткарине

По словам начальника управления профессиональной подготовки и аттестации Александра Кангина, подобные соревнования очень важны для спасателей, ведь так так тренируется выносливость.

«Мы традиционно открываем спартакиаду ГКУ МО „Мособлпожспас“ лыжными гонками, зная, что для многих наших работников это любимый зимний вид спорта. Это особенно важно для пожарных и спасателей, ведь крепкое здоровье - фундамент в их трудовой деятельности», - заявил Александр Кангин.

В первый день первенства спортсмены состязались в гонке на пять километров, и лучший результат в индивидуальной гонке показал Виктор Петухов из территориального управления № 7.

Во второй день соревнований спортсменам предстоит пробежать эстафеты по четыре и пять километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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