Первенец актера Александра Носика родился в Щелкове

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«Будущие родители не только из Подмосковья, но и из разных регионов России, выбирают нас для рождения своего малыша. Это неудивительно, ведь в нашем центре трудятся профессионалы своего дела, у нас установлено современное оборудование, и мы применяем передовые технологии в родовспоможении» - рассказал главный врач Андрей Пастарнак.

Услуги в медучреждении предоставляют бесплатно, по полису ОМС. Отмечается, что в перинатальном центре в Щелкове к каждому пациенту находят индивидуальный подход - врачи готовы ответить на все вопросы и обеспечить комфорт будущим родителям.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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